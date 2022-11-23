Karaarslan ihbar etti Özlem Hanım’a soruşturma izni çıktı

'Topuklu Efe' namıyla bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bizce İzmir'deki mevkidaşlarına göre bugüne kadar daha ön plana çıkan bir performans sergiledi.

Ancak Çerçioğlu'nun başı hataları yüzünden dertten kurtulmuyor, kurtulacak gibi de gözükmüyor. 'Görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalarla açılmış 3 ayrı davadan 37 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Çerçioğlu hakkında bomba bir gelişme daha oldu.

Çerçioğlu için şimdi de Kamu İhale Kanunu'nun 22/c maddesi üzerinden SAMPAŞ isimli firmaya Aydın Akıllı Kent Otomosyon Sistemi ile ilgile ilgili 2.8 milyon liralık yazılım alım işini ihalesiz ve dolayısıyla da usülsüz verdiği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma izni verildi.

KARAARSLAN ALEYHİNE İFADE VERDİ

Çerçioğlu'nun başını derde sokan ise, yine danışmanlık hizmeti alarak yıllarca birlikte iş tuttuğu FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan oldu. Hatta, bu defa Çerçioğlu'nu zora sokan iddiaları İçişleri Bakanlığı'na ihbar eden Karaarslan'ın bizzat kendisiydi.

Müfettişler, 2020 yılında sosyal medyada "Çerçioğlu'nun yanında tanık olduğum olayları devletime aktarmak üzere ilgili kurumların davetini bekliyorum" şeklinde paylaşım yapan Karaarslan'ın bilgisine başvurdu. Yeni Asır olarak sözkonusu ifadelere ve İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni kararına ulaştık. Karaarslan ifadesinde bu işin ihalesiz olarak SAMPAŞ'a verilmesinin usulsüz olduğunu, çünkü içerdiği kalemlerin 22/c maddesi üzerinden alınamayacağını öne sürüyor ve bu konuda doğrudan Çerçioğlu'nu suçluyor.

"KİMSEYE DUYURMAYALIM O ZAMAN"

Karaarslan, Çerçioğlu'na bu alımın problem olacağını ve kendisinin imza atmamış olmasının önemli olduğunu ancak sözleşme ile verilen yüzde 30 oranındaki avansı ödeme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu ve bu kadar büyük bir alımın ve bu kadar büyük ön ödemenin 'haberim yok' denilerek geçiştirilemeyeceğini söylediğini ifade ediyor. Çerçioğlu'nun ise, "Bu satın almayı kimseye duyurmayalım o zaman" şeklinde cevap verdiğini iddia ediyor. İşte bu ifadelerin ardından müfettişlerin yaptığı inceleme sonucu hazırladıkları rapora dayanarak İçişleri Bakanlığı, Çerçioğlu ve diğer sorumlular hakkında soruşturma izni verdi.

Buna yapılan itirazla ilgili Danıştay geçtiğimiz Haziran ayında kararın Karaarslan'a da usulüne uygun tebliğ edilmesi ve varsa itirazının alınması yönünde hüküm verdi.

Süreç şu an Danıştay'da sürüyor.

BELEDİYE: KAMU ZARARI OLURDU

Konuyu belediyeye de sorduk. Bu hizmetin 2009'dan önceki sözleşmeye dayalı olarak yapılması zorunlu olan bir güncelleme ve bakım işi olduğunu belirten belediye yetkilileri, "Kanunun 22/c maddesi de mevcut teknolojinin ana sözleşmeye bağlı olarak standardizasyonunun sağlanmasıyla ilgili satın almaları bu hükme bağlamıştır. Bugün de yine güncelleme ihtiyacı olsa, diğer tüm kamu kurumları gibi aynı yöntemi kullanmak zorundayız. Çünkü, ana sözleşmeyi, yani yazılımı değiştirmek büyük maliyetlere neden olacağından kamu zararına sebep olur" cevabını verdi. Danıştay'da kararın tebliğiyle ilgili eskikliğin giderilmesinin ardından yapılacak soruşturmada Çerçioğlu hakkında yeni bir dava açılıp açılmayacağını göreceğiz...