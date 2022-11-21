PKK’nın değil Türkiye’nin safında olma zamanı...

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin'den geriye güldüğü fotoğrafı kaldı. O gülüş yarım kalırken PKK ile içerideki ve dışarıdaki destekçileri gülmeye davam edeceklerini mi sanıyorlardı? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin cevabını 'bir gece ansızın' teröristlerin inlerinin içine kadar teslim etti. PKK ve içerideki siyasi uzantılarının bu operasyona yönelik böyle feryad figan etmesi, mesajımızın hem de nokta atışıyla teröristlerin kafasına vurulduğunu gösteriyor.



ABD'YE DE MESAJ

Üstelik ağırlıklı olarak yerli ve milli mühimmatla gerçekleştirdiğimiz bu operasyonla, PKK'ya destek olan ABD gibi ülkelere de "Artık sizin izninize ve sizin mühimmatınıza mahkum değiliz. 'PKK'yı vuracağız' dediğimizde sizden mermi dilenen ülke olmaktan çıktık" mesajını da bir kez daha vermiş olduk.



PSİKOLOJİK HARP

Ancak, içimizi sızlatan bir husus da var. Haydi terörist destekçilerini ve siyasi uzantılarını anladık... Onlar tabii ki, bu operasyona karşı çıkacaklar ve karalamaya çalışacaklar. Ancak, 'aklı selim' ve 'vatansever' olmasını beklediğimiz bazılarının bu harekata çekinceli bakışı ve kulp takma arayışı şaşkınlık ve ibret verici. Maalesef güzel ülkemizde yıllardır müthiş bir algı operasyonu yürütülüyor.

İnsanımızın aklının çelinmesi için her türlü platform üzerinden bir psikolojik harp yapılıyor. İktidar karşıtlığı üzerinden insanımız Türkiye karşıtlığına sürüklenmeye çalışılıyor.

Maalesef bu tuzağa düşenler var.



VATANSEVER OL

Örneğin, CHP ve İyi Parti'nin bugün PKK'nın uzantısı HDP ile iş tutar hale getirilmesi de hep bunun sonucu. Artık silkinip kendine gelme zamanı...

Bu psikolojik harpten zihni karışanlar şunu bilmeli ki, Taksim saldırısında olduğu gibi bu milletin canına kastedenlerin kafasına bomba yağdırmak için yapılan bu harekatı desteklemek sizi, şu veya bu partili yapmaz ama bir vatansever yapar.

Bu harekata kulp takmaya çalışmak, PKK ve destekçileriyle aynı safa düşmek demektir... Sakın bunu unutmayın... Zaman Türkiye safında olma zamanı...

Vah Aytun Çıray vah!

Türkiye, teröristlerin tepesine bomba yağdırırken operasyona HDP'nin İzmir Milletvekilleri Murat Çepni ve Serpil Kemalbay karşı çıktı. Yukarıda da dediğimiz gibi, bunu zaten biliyor ve bekliyorduk. Ancak uzun yıllar devlette müsteşarlık da yapmış bir isim olan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın geldiği nokta bizi bir kez daha hayrete düşürdü.



LEKELEMEK İSTEDİ

Çıray işi gücü bırakıp harekatı lekelemek için uğraştı.

Harekatın daha önceden haber verilerek teröristlerin kaçmasına fırsat verildiği imasında bulundu. Aytun Bey, maalesef, keskin bir Atatürkçülük'ten sırf muhaliflik uğruna üstelik de milliyetçi olduğunu söyleyen bir partide başdanışman olarak siyaset yaparken bu noktaya kadar vardırdı işi...

Vah Aytun Çıray vah...