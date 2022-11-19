İEKKK’da değişim... Duayenler gitti ‘Kontenjan’ geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulan ve iş dünyası ile meslek örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile duayen işadamlarının yer aldığı İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nda (İEKKK) büyük bir değişim yaşandı. 140 olan üye sayısı 82'ye düşürüldü. Şu an için iş dünyası kuruluşlarında aktif görev almayan Cem Bakioğlu, Kemal Çolakoğlu, Tufan Ünal, Enis Özsaruhan gibi duayen isimlerin kuruldan çıkarılması dikkat çekti. Oda ve derneklerin yönetiminde aktif olarak görev yapan isimler kurulun yeni yapısında ağırlıklı olarak yer buldu. Bu arada Başkan Tunç Soyer'in 'kontenjan' adı altında belirlediği tanınmış iş insanları Mesut Sancak, Adnan Yıldırım, Cem Özdemir, Taha Aksoy, İlknur Denizli, Yaşar Holding CEO'su Mehmet Aktaş, Arkas Holding'in CEO'su Önder Türkkanı, ESİAD eski Başkanı Mustafa Karabağlı ve Soyer'in danışmanı Güven Eken gibi 24 isme de yer verildi.



MESAJ GRUBUNDA TARTIŞMA

Kurul Nisan'da çalışmalarına ara verirken telefon mesajlaşma grubu ise, açık bırakıldı. İşte bu grupta Ağustos ayı başlarında vefat eden İzmirli tanınmış gazeteci Hamdi Türkmen hakkında belediye ile de çeşitli konularda çalışmalar yapan bir başka gazeteci Netim Atilla'nın söylediği tepki çeken sözlerle ilgili tartışma çıktı. Tartışmalar büyüdü. Bunun üzerine gece Başkan Soyer ve İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı, bu mesaj grubunu kapattı. Kurulun yeni üyeleriyle ilk toplantısı bu mesaj grubunun kapatmasından 1.5-2 ay sonra 30 Eylül'de yapıldı. Bu da bazı kafa karışıklıklarına neden oldu. "Tartışmanın ardından kurul lağvedildi, yenisi oluşturuldu" şeklinde bir takım söylemler ortaya çıktı. Ayrıca kuruldan çıkarılan bazı isimlerin de "Bizi çıkardılar ama yerimize kontenjandan alınanların da oda ve derneklerde aktif görevi yok" türünde serzenişleri olduğu ifade edildi. Biz de durumu duayen isim Başkan Kasalı'ya sorduk.



"BİRBİRİYLE BAĞLANTISI YOK"

Mesajlaşma grubunda Ağustos ayında böyle bir tartışma olduğu ve bu nedenle mesajlaşma grubunun kapatıldığını doğrulayan Kasalı, ancak yaşanan değişimin bununla hiçbir şekilde bağlantısının olmadığını vurguladı. Kurulun lağvedilmesi gibi bir durumun da kesinlikle söz konusu olmadığını özellikle ifade eden Kasalı, "Bu bir revizyon. Değişime aylar önce karar verilmişti ve kurul çalışmalarını Nisan ayında durdurmuş ve 'Eylül'de görüşürüz' demiştik. Ancak mesajlaşma grubu açık kalmıştı. Yoksa bunların hiçbir şekilde birbiriyle ilgisi yok" dedi.



"BİR YIĞILMA YAŞANMIŞTI"

Kurulun eski halinin 140 kişiye kadar çıktığını anlatan Kasalı, "Geçen 10 yılı aşkın sürede insanlar buraya bir vesileyle davet edilmiş. Ancak bu süre içesinde hayat değişiyor. Bazı arkadaşlarımız emekli oluyor, başkanlıktan ayrılıyor veyahut da yaş gereği enerjilerinde azalma oluyor.

Burada bir yığılma olmuştu. 40-50 kişiyi toplayamaz, gündem bile oluşturamaz hale gelmiştik. Değişimin gerekli olduğu konusunda Tunç Bey'le mutabık kaldık ve kurulu Nisan'da tatile soktuk.



Yeni yapıda ise, İZTO, EBSO, ESİAD, EGİAD, İZTB, İZSİAD gibi kurumların ağırlığı olacak. Onların zaten İzmir'le ilgili hazır çalışmaları varken bunu fahri bazı insanlarla yürütmek mi daha doğru olur yoksa kurumsal olarak bunlara kafa yoran kurumlarla yürütmek mi? Genç aktif bir grubu tercih ettik. Dinamik bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir sorun yok" dedi. Umarız, kurul yeni haliyle de İzmir'e katkı koymaya devam eder.

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