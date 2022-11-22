Polat’ın acısı ve Kemal Bey’in YPG güzellemeleri

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü YPG/PKK tarafından 5 roket atışıyla saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda roketlerden biri, okula isabet etti. Saldırıda CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni Hasan Karataş da hayatını kaybetti.

Maalesef terörün ateşi CHP'li milletvekilimizi de yaktı. Kendisinin acısını paylaşıyoruz.

HDP İLE İŞBİRLİĞİNİ BIRAKIN

Ancak, bu hain saldırının akıllara doğrudan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YPG bize mi saldıracak?" şeklindeki açıklamasını getirdiğini de söylemek zorundayız.

Bu ne talihsiz açıklamadır Kemal Bey? İşte bakın "Terör örgütü değildir.

Bize mi saldıracak?" diye koruduğunuz o hain YPG, bu ülkede ayrım yapmadan herkesin canına kastediyor. Hainler, aynı zamanda başdanışmanınız da olan Mahir Polat'ın küçük yeğenini de bizden kopardı.

Sizin YPG/PKK'nın Türkiye'deki siyasi uzantısı HDP'yle siyasi ittifakınızı sürdürmeniz, terör örgütünden başkasına yaramadı ve yaramayacak da... Sizin HDP'yle ittifakınızdan güç bulan hainler, fırsatını bulduklarında Hasan, Ecrin ve Yağmur'larımızı böyle hedef almayı sürdürecek.

SOYER'İN 'KONTENJANI' MERAL HANIM'IN DANIŞMANI ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye öncülüğünde oluşturulan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nda (İEKKK) köklü bir değişiklik yaptığını sizlere Cumartesi günü aktardık. Soyer, şu an iş dünyası örgütlerinde aktif rol almayan ve içlerinde duayenlerin de bulunduğu birçok ismi kuruldan çıkarırken kendi kontenjanından da 24 kişiyi kurul üyesi olarak seçti. Bu 24 isimden 22'si zaten kurulda yer alıyordu.

Soyer'in kurula yeni aldığı iki isimden biri de İzmirli iş adamı Cem Özdemir oldu.

Özdemir'i araştırdık... Kendisi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Teknoloji Politikalarından Sorumlu Danışmanı çıktı.

"İZMİR'İN NAKİT ZENGİNLERİNDEN"

Özdemir, İEKKK'nın bir başka üyesi olan Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği eski Başkanı Mustafa Karabağlı gibi Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasını geçtiğimiz yıl yabancılara iyi bir bedelle satmış. CFM Soğutma isimli firmanın satışının 23.1 milyon euroluk değer üzerinden yapıldığı belirtiliyor. İş dünyasından önemli bir isim, Özdemir için "Şu an İzmir'de en çok nakdi olan işadamlarından biri" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada İyi Parti'den bir kaynağımız da Özdemir'in Genel Başkan Danışmanı olduğu İyi Parti'ye önemli miktarda bağış yaptığının parti içinde yaygın olarak konuşulduğunu aktardı.

HERKES, CHP'DEKİ O YARDIMCIYI ARAŞTIRIYOR

Sizlere geçtiğimiz günlerde 'Kulağımıza Gelenler' isimli kulis köşemizden CHP'nin İzmir il başkan yardımcılarından birinin, oğlunun ilk eşi ile ikinci eşini Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldırdığını aktarmıştık. Bu il başkan yardımcısının, oğlunun ayrılma kararı aldığı ikinci eşini, İZSU'dan kovdurmak için Başkan Tunç Soyer ve İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile görüştüğünü ancak başarılı olamadığını da belirtmiştik. Bu kişinin kim olduğunu CHP İl yönetiminde herkes biliyor. Ancak bilmeyen partililer bu il başkan yardımcısının kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Kulisler kaynıyor. Bu arada bazı partililer ise, bu il başkan yardımcısının erkek olduğu yönünde yorumlar yapıyor. İsmini açıklamasak da bu yorumlar için bir düzeltme yapalım: Söz konusu il başkan yardımcsı, bir kadın, yani gelinin kayınvalidesi...