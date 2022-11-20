CHP ve 6’lı Masa bu mülakattan geçebilecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde açılan 20 şube müdürü kadrosuna yapılacak atamalar konusunda dananın kuyruğu nihayet kopuyor. Belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 21 Ağustos'ta yazılı yapılan ve İzmir Büyükşehir'den 250 memurun katıldığı görevde yükselme sınavında başarılı olan personeli için 2.5 aydır mülakat yapmıyordu. Diğer belediyeler bu atamaları yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işi ağırdan alması da çeşitli 'torpil hazırlığı' iddialarını beraberinde getiriyordu. Nitekim belediye bizim de konuyu gündeme getirmemizin ardından mülakat tarihini sonunda belirledi. Yazılı sınava girip başarılı olan memurlara, mülakatların 3-4 Aralık'ta yapılacağının tebliğ edildiği bildirildi.

TAM BİR SAMİMİYET TESTİ OLACAK

'Mülakat' konusu CHP ve 6'lı Masa için hassas bir konu... Çünkü, CHP ve 6'lı Masa, bugüne kadar mülakatlar üzerinden ortaya çeşitli iddialar atarak siyaset yaptı.

Hatta 6'lı Masa'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı 16 maddelik vaatler bildirisinin 14. maddesinde "Kamudaki sınavlarda mülakata son verilecek, yazılı sınav esas alınacak" denildi. O açıdan Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki ay yapacağı bu mülakat CHP ve 6'lı Masa için bir samimiyet testi olacak.

'FARKLI GÖRÜŞTEKİLERİ ELEYECEKLER'

Bu arada konuyla ilgili yazılarımız bir hayli yankı uyandırdı. Mülakat tarihinin belli olmasının ardından mesaj gönderen bir memur, "6'lı Masa'nın mülakatları kaldıracağını söylüyor ama gelin görün ki, ne parti politikalarının ne de aldıkları kararın Büyükşehir Belediyesi'nde bir hükmü yok. Muhtemelen emek veren farklı görüşteki insanları eleyecekler" ifadesini kullandı. Bakalım, yazılı sınavda başarılı olanları eleyip partilileri veya belediye yönetiminin torpil yaptığı kişileri mi atayacaklar hep birlikte takip edeceğiz.

DEMİRTAŞ: ARKAS'A OTEL İZNİ VERİLMELİ

Arkas Holding'in patronu Lucien Arkas'ın Torbalı Kuşçuburun'daki bağlarının bulunduğu La Mahzen isimli tesiste tarım arazisi üzerine şarap turizmine yönelik otel yapmasının önünü açan İzmir Büyükşehir Belediyesi imar plan değişikliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri "usülsüz" raporu hazırladı. Çünkü belediyenin yaptığı plan, uyumlu olması gerektiği üst ölçekli planlarla çelişiyordu. Biz de ileride bu karara imza atan belediye meclis üyelerine açılacak bir soruşturmaya dönüşmesi muhtemel bu raporu geçtiğimiz günlerde sizlere aktardık. Bu yazımızın ardından söz konusu bağların Arkas'tan önce sahibi olan çok ortaklı İDOL şirketinin yönetim kurulu başkanı olan İzmir Ticaret Odası eski Başkanı Ekrem Demirtaş, bir açıklama gönderdi.

"ŞARABI OSB'DE ÜRET" CEVABI

Süreci anlatan Demirtaş, "Oradaki 2 bin 500 dönüm araziyi Vakıfbank'tan İDOL şirketi olarak satın aldım ve bu bağları yaptım. Şarap üretimi için tesis kurma izni istedim, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu vermedi. 'Tesisi organize sanayi bölgesinde kur' dedi. Oysa bütün dünyada şarap üretimi bağın içinde yapılır, ben de açıkta şarap ürettim. Para kazanamadık, ortaklar da hisselerini Bay Arkas'a devretti ve Arkas böylece çoğunluğa sahip oldu. Ben de yönetim kurulu başkanlığından ayrıldım. Otel izni konusuna gelince proje doğru... Şarap bağları tüm dünyada turizme hizmet eder. Öyle ya da böyle iznin verilmesi gerekir" dedi. Ekrem Demirtaş, "Öyle veya böyle izin verilmeli" diyerek gönlünden geçeni söylüyor ama mevzuat izin vermiyorsa bu iş nasıl olacak?