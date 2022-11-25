İzmir’de CHP ev sahipliğinde skandal toplantı

CHP, HDP ile bir ortaklık içinde... İyi Parti ise, bu ortaklığın içinde değilmiş gibi gözükmeye çalışıyor ancak HDP'yle iş tutan CHP'yle ittifak kurduğu için otomatik olarak CHP-HDP ittifakına da dahil oluyor. İzmir'de de özellikle CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde HDP'li kadrolaşma aldı başını gitti. Bu çok yazıldı çizildi. Size bugün İzmir'de yapılan skandal bir toplantıdan bahsedeceğim.

Fotoğrafı görüyorsunuz... HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Tayip Temel kürsüde konuşuyor, ardında ise bir afiş dikkat çekiyor... Afişte PKK militanı kıyafeti giymiş bir kadın resmi ve üzerinde "Genç kadınları harekete geçirme zamanı" anlamına gelen bir slogan yer alıyor

EV SAHİBİ KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Biliyoruz, HDP'nin toplantılarında bu tür manzaralar artık sıradan hale geldi ancak burada çok önemli bir ayrıntı var.

Bu toplantının yapıldığı yer CHP yönetimindeki Karabağlar Belediyesi'ne ait Bozyaka Kültür Merkezi... Yani bu salonu bu toplantı için İyi Parti'nin de desteğiyle CHP tarafından yönetilen bir belediye tahsis etmiş ve ortaya böyle bir manzara çıkmış... Kimse de buna itiraz etmemiş...

PKK'YI KUTSAYAN İFADELER

Üstelik toplantıyı düzenleyen Demokratik Öğrenci Meclisi isimli grup bir açıklama yapmış ve örgüte yakın bazı sitelerde de yer alan haberlere göre skandal ifadeler kullanmış. Açıklamada "Kürdistan'da kıvılcımı yakılan küçük bir isyan ateşi baştan başa bir ülkeyi, Ortadoğu'yu ve dünyayı sarmaya devam ediyor" denilerek PKK kutsanmış. Tayip Temel de "Kürdistan'ın 4 parçasından" falan bahsetmiş...

Buradan CHP ile İyi Parti yöneticileri ve özellikle de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na soruyoruz?

Bu ne demek oluyor?

Böyle bir şeye nasıl izin verdiniz? Bu manzara içinize siniyor mu? Siniyor diyorsanız size söyleyecek söz de kalmamış demektir... Yazıklar olsun...

HİÇ UĞRAŞMAYIN BU GOL ÇIKMAZ!

BU köşede dün Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İyi Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesiyle ilgili "Hakkımı helal etmiyorum" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında bir yazı kaleme aldık. Özcan'a böyle diyen Çerçioğlu'nun 2014'te seçimlerin ardından MHP'li Karpuzlu Belediye Başkanı ve bir meclis üyesini CHP saflarına çekme operasyonundan bahsettik. 2014 yerel seçimlerinden sonra Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısına katılmayarak çoğunluğun CHP'ye geçmesine neden olan Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, partisi MHP'den ihraç edilmişti. Bu yazımızın ardından Aydın Büyükşehir'den bir yetkili, Ozan'ın CHP'ye üye olmasının yıllar sonra olduğunu söyledi ve üyelik kaydını gönderdi. Olabilir... Neticede bu kişi 41'e 40 meclis üyesiyle azınlığa düşen CHP'ye mecliste de iktidar olma yolunu açmış mı? Açmış. Resmi olarak CHP'ye üye olması ha o an, ha 4-5 yıl sonra olmuş. Ne fark eder? Çerçioğlu'nun "Hakkımı helal etmiyorum" çıkışının ardından bu olayın ortaya çıkmasıyla atılan gol, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın artık kaleden çıkmaz...