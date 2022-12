İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, eşi Neptün Soyer'in başkanı olduğu İzmir Köy-Koop'un üyeleri başta olmak üzere kooperatiflerin doğal ürünlerinin satışı için açtığı 'Halkın Bakkalı' isimli marketler maalesef fiyaskoyla sonuçlandı. Özellikle kenar semtlerde doğal ürün adı altında marketlerden yüksek fiyata mal satınca, halk bu marketlere ilgi göstermedi.

Grand Plaza şirketi bünyesinde kurulan Halkın Bakkalı marketlerinin tamamı zarar ettiği için geçtiğimiz haftalarda kapatıldı. Yani yanlış fiyat politikası, İzmirlinin parasının uçup gitmesine neden oldu. Biz de Yeni Asır olarak bu fiyaskoyu, geçtiğimiz 27 Ekim'de "Doğal olarak battı" manşeti ile gündeme taşıdık.



YENİ KONSEPTLE AÇILIYOR

Şimdi bu marketler belediyenin İZTARIM A.Ş. isimli kuruluşu bünyesinde aynı isimle ancak 'Halkın Kasabı' konseptiyle yeniden açılıyor. Doğanlar, Ulukent, Buca Gediz ESHOT Garajı ve önceki gün de Karşıyaka Girne Bulvarı üzerindeki olmak üzere 4 market yeniden hizmete girdi.

Bu hafta da Konak Gültepe ve Bornova Erzene mahallesindekilerin açılacağı belirtiliyor. Ayrıca 10 gün içerisinde de Kemeraltı Balıkçılar Meydanı'ndaki mağazanın açılacağı ifade ediliyor. Yeni açılan marketler, Halkın Kasabı konsepti göre biraz düşük tutulunca ilgi gördü.



AYDIN GİBİ İZMİR DE BAŞARMALI

İZTARIM'ın Ödemiş'te kendi tesisinde üretilen et ürünlerinin kilogram fiyatı kıymada 110, kuşbaşı ette 135 ve fermante sucukta 140 lira olarak uygulanmaya başladı. Halk da ilgi gösterince ortaya çıkan tablo, "Hah işte böyle" dedirtti.

Umarız, belediye böyle devam eder de fiyatları yine artırarak bu işi yine eline yüzüne bulaştırmaz. Eğer siz belediye iseniz, ürünlerinizin fiyatı özel sektöre göre daha düşük olmalı. Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Halk Ege Et mağazalarıyla bu işi nasıl başarmışsa umarız İzmir de başarır ve İzmirli daha ucuza et ürünleri tüketme imkanına sahip olur.



Grand Plaza 20 milyon lira daha yutacak

Halkın Bakkalı demişken bu mağazaları ilk kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Grand Plaza A.Ş'den yine kötü haber geldi. 2011 yılından bu yana 100 milyon liranın üzerinde zarar ettiğini manşet haber yaparak duyurduğumuz şirkete zararları için yine sermaye artırımı yoluyla para aktarılıyor.

Şirketin sermayesinin 20 milyon lira daha artırılarak 213 milyon liraya çıkarılmasını öngören başkanlık önergesi bugünkü belediye meclis toplantısında görüşülecek.



PARİSLİ AYŞEN'E MAAŞ İÇİN

Biliyorsunuz, bu şirket, Halkın Bakkalı gibi fiyaskolara imza atarken diğer yandan halen yılın büyük bölümünü Paris'te geçiren KHK'lı profesör Ayşen Uysal ile yine KHK ile uzaklaştırılan profesör Melek Göregen'liye yönetim kurulu üyesi olarak maaş ödüyor. Üstelik iki ismin uzmanlığının Grand Plaza'nın faaliyet alanı olan restoran ve kafe işletmeciliğiyle de hiçbir alakası yok. Yani İzmirlinin parasıyla Paris'te yaşayanlara maaş ödemek için yine sermaye artırıyorlar ve bunu da gözümüzün içine baka baka yapıyorlar. Bu İzmirliye yapılmış büyük bir ayıp ve haksızlık.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın