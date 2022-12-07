Soyer’e ‘al gülüm ver gülüm’ ödülü verildi

Bu ödül işlerinin de suyu çıktı.

Herkes birbirine ödül veriyor. Çoğu ödül parayla satılıyor ya da bir menfaat karşılığında veriliyor. Bu şekilde ödül alanlar da sanki büyük iş başarmışlar gibi reklam yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi de dün kendine yakın medya organlarına Ege Barış ve İletişim Derneği tarafından Başkan Tunç Soyer'e "Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü" verdiğini duyuran bir haber servis etti.

DERNEK BAŞKANI 'TANIK' ÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun danışmanı olan Çankaya Belediye eski Başkanı Bülent Tanık, dernek başkanı olarak gelip bu ödülü makamında Soyer'e "Ege halklarının kardeşliği için ömür boyu emek sarf ettiniz" diyerek takdim etmiş. Birlikte pozlar verilmiş, el ele tutuşulmuş... Aman ne güzel... Gerçi "Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü" de çok iddialı bir isim olmuş... Allah uzun ömür versin, Başkan Tunç Soyer yaşıyor. Yani ömrünün bundan sonraki kısmında da barışa emek vereceğini herhalde falcılıkla falan tespit etmişler. Pek ala olmuş...

BELEDİYE İMKANLARINI SUNDU

Ancak hafızalar biraz yoklanınca bu ödülün boyası dökülüverdi. Çünkü daha geçtiğimiz ay Büyükşehir Belediye Meclisi'nden Ege Barış ve İletişim Derneği ile 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak işbirliği protokolü imzalanması için Başkan Soyer'e yetki verilmesi kararı çıkarıldı.

Yani belediye, bu protokolle birçok imkanını bu derneğin hizmetine sundu. Doğal olarak dernek de "Madem sen beni gördün.

Ben de seni görüyorum" diyerek Soyer'e "Barışa Ömür Boyu Emek Ödülü" verdi. Bu şekilde göstere göstere yapılan 'alışveriş', insanda mide bırakmıyor!

KONAK'IN BİR OPERASYONU MU?

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adayı olmak için önümüzdeki günlerde istifa etmesi beklenirken yerine kimin geçeceğiyle ilgili yaşanan savaşı önceki gün sizlere aktardık. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un başını çektiği bir kanadın dışarıdan eski vekil Erdal Karademir veya Altan İnanç'ın atanmasını istediği yönündeki kulis bilgilerini aktardık. Başını Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün çektiği Karşıyaka ve Karabağlar Belediye Başkanlarının da yer aldığı diğer bir gurubun da ayrıca çalıştığını aktardık.

'BİZE OPERASYON ÇEKİLİYOR'

Bize gelen kulis bilgileri Gümrükçü cephesinin Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'yı istediği yönündeydi.

Ancak bu yazımızın ardından o çevreye çok yakın olan bir isim bizimle temas kurdu. Yeni İl Başkanı'nın mevcut il yönetimi içinden seçilmesini istediklerini vurguladı ve "Dışarıdan başka bir ismi istediğimiz söylentileri bize bilinçli yapılan bir operasyon. Arkasında Konak çevresi olabilir. Bu bizim yönetim içindeki gücümüzü azaltmak ve dışardan seçeneğin önünü açabilmek için bizim de dışarıdan bir isme destek verdiğimiz algısı yaratmak istiyorlar" dedi. CHP içindeki mücadelenin Yücel'in istifa etmesi halinde doruğa çıkacağı bugünden belli...