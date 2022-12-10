Ne mağduriyeti, bu resmen hak yemektir!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yıllardır sürdüren Karşıyaka Belediyesi yöneticilerinden Sedredil (Sedrettin) Coşkuner'in kızı ve oğlunun da içlerinde bulunduğu 25 yakınını partili belediyelerde işe yerleştirdiği öne sürülen listeyle ilgili manşetimiz dün İzmir'in gündemine oturdu. Siyaset dünyası bu haberi konuştu. Manşetimizi CHP'deki iç hesaplaşmalara bağlayanlar oldu. Kimin kimle ne hesabı var bilmiyoruz ancak biz Yeni Asır olarak sadece ve sadece habercilik yapıyoruz. Böyle bir olay dünyanın hangi şehrinde olursa olsun haberdir.

ON BİNLERCE GENÇ İŞ BEKLİYOR

Ayrıca böyle bir olay üzerinden kimse mağduriyet üretmeye de çalışmasın. Bir siyasetçi, yoksulun hakkını koruması gerekirken kendi yakınlarını bu şekilde işe yerleştiriyorsa ve bu da haber oluyorsa yapılacak tek yorum ancak ve ancak "Kendi etti kendi buldu" olur.

On binlerce nitelikli genç iş bulamazken Coşkuner'in kendisinin bile "6-7'si doğru" diyerek kabul ettiği yakınlarını işe yerleştirmenin hoş görülecek bir tarafı olamaz. Bu resmen hak yemektir. Siz ne mağduriyetinden bahsediyorsunuz!

ESHOT İÇİN BİR GARİP İHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT'un bina, tesis ve benzeri işyerleri ile araçları için sigortalama alım işi için bir garip ihaleye imza attı. İzmir'de sigorta yapacak şirket bitmiş gibi ihaleye doküman alan 2 kuruluştan sadece Aydın Buharkent'ten Denizay Sigorta isimli bir ltd. şirket girdi. İhaleyi kazandığı fiyat ise, tam 83 milyon 17 bin lira... İşte zurnanın zırt dediği yer de burası. Çünkü Büyükşehir bu ihale için 45 milyon 981 bin lira yaklaşık maliyet belirlemişti. Yani tek firmanın girdiği ihale neredeyse iki katı fiyata gitti.

MUTLAKA İNCELENMESİ GEREKİYOR

Bu nasıl hesaptır? Belediye bu işin yaklaşık maliyetini üç aşağı beş yukarı nasıl hesaplayamaz? Belediye daha geçtiğimiz aylarda Çiğli Arıtma Tesisi'nin 4. fazı için çıktığı ihaleyi, gelen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. O zaman, bu ihaleyi çıkarılan yaklaşık maliyetle arada böylesine devasa bir fark varken nasıl Buharkentli firmaya verdi.

İhale bu haliyle baştan sona irdelenmeyi hak ediyor. İlgili ve yetkililere duyurulur.

BAŞKAN YİYEN OTELDE YIKIM YİNE DURDU

Menderes Belediyesi'ne soruşturmada Özdere'de yapımı büyük ölçüde tamamlanan Von Resort Bien Perla Oteli iddiaların odağında yer aldı. Belediye Başkanı Mustafa Kayalar otelin kaçak bölümlerine göz yumma karşılığında rüşvet olarak bu şirketin Bodrum'da inşa ettiği villalardan aldığı iddiası nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Otelin 18 bin metrekare olduğu hesaplanan kaçak alanlarının yıkımı geçtiğimiz 22 Kasım'da başladı. Ancak yıkım 15 gün sonra durdu.Görüştüğümüz Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, şirketin yıkımla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldırdığını söyledi. Buna itiraz edeceklerini kaydetti. Acaba bu yıkım kararı gelene kadar 15 günde ne kadarlık kaçak bölüm yıkıldı? Yürütmeyi durdurma kararını beklemek için iş ağırdan alınmış olabilir mi? Kamunun hakkı adına bu yıkım sürecini takip etmeyi sürdüreceğiz.