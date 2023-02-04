‘Batık’ denilen İZBETON’dan bomba ihale!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, geçtiğimiz haftalarda düzenledikleri basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON'un batık durumda olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Hatta Hızal, Başkan Tunç Soyer'in CHP İzmir'de siyaseti İZBETON'un kaynaklarıyla finans ve dizayn ettiğini iddia etti.

İZBETON ile ilgili "batık" iddiaları bu şekilde gündeme getirilirken şirketten bomba bir ihale haberi geldi.

7 MİLYON LİRALIK TABELA

Şirket geçtiğimiz Kasım ayında 'çalışma uyarı tabelası alımı' adı altında bir ihale düzenledi. İhale, Kamu İhale Kanunu'nun 3-g maddesi üzerinden pazarlıkla yapıldı. Yani açık ihale yapılmadı. İhaleyi tek teklif sahibi olan İzmir'den B.Y Neon Tasarım Dekorasyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketi 5 milyon 955 bin liralık teklifiyle kazandı. KDV de dahil edildiğinde bu bedel yaklaşık 7 milyon lira civarına çıkıyor. Şirket, 15 Mart'a kadar bu tabelaları üretip teslim edecek. Peki İZBETON, 7 milyon liraya kaç tane tabela alacak, bunları nerelere asacak? Birçok yerde 30-50 lira arasında uyarı tabelası satılırken 7 milyon lira çok büyük bir rakam değil mi?

'BÖYLE PARA AKTARIYORLAR'

İşte bununla ilgili İZBETON yetkililerini aradık. İhalenin yol ve benzeri çalışma alanlarında kullanılmak üzere 3 yıllık ihtiyacı karşılamak amacıyla toplam 2 bin 550 adet tabela alımı için yapıldığını söyledi.

Görüştüğümüz Özgür Hızal ise, "Bu 3-g kapsamında resmen adrese teslim bir ihale olmuş. İZBETON işte böyle ihale ve iş bilmezliklerden dolayı batıyor. Birilerine para aktaracaklarsa bu tür ihalelerle aktaracaklar. Hani bu İZBETON, kent mobilyaları fabrikası kurmuştu ve bununla hava atıyordu. O zaman bu tabelaları neden kendisi üretmiyor" iddialarını dile getirdi. Bu ihale daha epey tartışılır...

CHP VE AK PARTİ'DEN SCOOTER İTTİFAKI

İzmir'in her yeri son yıllarda elektrikli scooter istilasına uğradı. Olur olmaz yerlere bırakılmış scooterlar vatandaşı da isyan ettiriyor. Bu sorun sonunda siyasi arenada birbiriyle kıyasıya rekabet eden CHP ve AK Parti'ye, İzmir'in en büyük ilçesi Buca'da ittifak kurdurdu.

Buca Belediyesi'nin önceki günkü meclis toplantısında konuşan AK Partili Mustafa İnce, "Scooterlardan işgaliye ücreti alınabilir ise en azından belediyeye katkısı olur. Gerekirse şirketleri çağıralım ve konuşalım. Bununla ilgili ölümler var. Bu önergede Kaymakamımız ve ilçe emniyet müdürlüğü ile iletişime de geçelim" dedi.

CHP'Lİ BAŞKAN "TAMAM" DEDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu da İstanbul'dan iki ilçeyi örnek göstererek, "İstanbul'da Kadıköy, Beşiktaş gibi ilçeler, firmaların yetki belgelerini iptal etti. Bunu önce hukuk komisyonu incelesin yasal olarak yetkimiz var mı diye baksın... Sonra gerekiyorsa komisyonlara sevk ederiz" diye konuştu.

Bu konuşmalar üzerine CHP'li Başkan Erhan Kılıç da, "Bununla ilgili yasal düzenleme de var. Buna bir park cezası uyguladığımızda ne olur onlara hukuk komisyonunun bakması lazım. Biz bir park yeri belirleriz ancak vatandaş eski yerine devam ederse bizim de yaptırımımızın olması havada kalır. Bu nedenle önce hukuk komisyonu bunun uygunluk denetimine baksın sonra komisyonlar incelemeye alsınlar" ifadelerini kullandı.

Bakalım bu ittifak, Buca'da scooter kaosunu yenebilecek mi, mevzuat buna izin verecek mi hep birlikte göreceğiz.