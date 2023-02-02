Umudumuz sensin Vandana Shiva...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 17 Şubat'ta, ilkinin 100. yıldönümünde yeniden toplayacağı İzmir İktisat Kongresi'ne paralel olarak yapacağı iktisat kongrenin programını açıkladı. 15-19 Şubat arasında gerçekleştirilecek kongreye yurt içinden ve dışından çok sayıda tanınmış isim katılacak. Ağırlanacak misafirler arasında bizim en çok dikkatimizi çekenlerin başında ise Hintli çevreci aktivist Vandana Shiva yer aldı. Kendisi dünyanın önde gelen hatta bir kesimce fenomen haline getirilen çevrecilerinden biri. Shiva'nın biyolojik çeşitliliğin ve geleneksel tohumların, çok uluslu biyogenetik şirketleri tarafından tahakküm altına alınmasına karşı birçok çalışması var.

İZMİR'DE ÇEVRE KATLİAMI VAR

Shiva gibi bir çevreciyi İzmir'de ağırlamaya hazırlanırken bugünkü 1. sayfamızda geniş yer verdiğimiz haberde de görüleceği üzere İzmir'de büyük bir çevre katliamına imza atılıyor. Körfez'deki deniz marulları kirlilik düşürülemediği için artık kalıcı hale gelmeye başladı. Bugüne kadar Soyer'in Körfez'le ilgili uygulama ve politikalarına bir uzman olarak ağır eleştiriler getiren Prof. Dr. Doğan Yaşar'ın açıklamalarına göre, bu deniz marullarının oluşmasının en büyük sebebi, atık suların arıtılmadan Körfez'e verilmesi. Yani İzmir'de Büyükşehir Belediyesi hala Körfez'e kanalizasyon suyunu doğru düzgün arıtmadan akıtmaya devam ediyor. Çiğli'de belediyeye ait atık su arıtma tesisi zaten kentin tüm ihtiyacına cevap vermekten uzakken bir de düşük kapasite ile çalışıyor.

SOYER BAŞKA ALEMLERDE

Biz bunları defalarca yazdık. Bilim adamları defalarca dile getirdi. Ancak bu tür şeyler Başkan Soyer'in umrunda bile değil. O kadar umrunda değil ki, bugün belki de Türkiye'nin en büyük çevre felaketlerinden birine imza atmasına rağmen dünyaca ünlü bir çevreciyi İzmir'e davet etme özgüvenini gösterebiliyor!

Bizim Soyer'in sorumluluğunun farkına varıp, Körfez için kalıcı bir çözüm üreteceği konusunda hiç ama hiç umudumuz yok. Ancak dünyaca ünlü çevre aktivisti Vandana Shiva'nın İzmir'e geleceğinin açıklanmasıyla içimizde küçük de olsa bir umut ışığı belirmedi desek yalan söylemiş oluruz. Vandana Shiva'dan ricamız, Körfez'e hala kanalizasyon akıtan şu Çiğli arıtma tesisini ve denizde oluşan marul tarlalarını yerinde görmesi ve aktivistliğini gösterip bu konuda Soyer'i uyarmasıdır.

İzmirlinin kötü koku isyanına kulak tıkayan Soyer, belki binlerce kilometre uzaktan gelecek bu ismin uyarısını dinler de böyle paralel kongrelerle uğraşacağına asıl görevini yerine getirmeye çalışır.

Umudumuz sensin Vandana Shiva...

EGE'DEKİ DEV SATIŞ İPTAL OLDU

Ziraat Bankası'nın satışa çıkardığı Akhisarlı beyaz et ve yumurta devi Keskinoğlu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Banka tarafından Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızcılık İşletmeleri A.Ş'deki yüzde 99.4'lük hissenin 1 milyar 550 milyon lira muhammen bedel üzerinden yapılan satış ihalesinde Ege'nin bir başka devi Abalıoğlu Lezita Gıda A.Ş. en yüksek teklifi sunmuştu.

LEZİTA İHALEDEN ÇEKİLDİ

Ancak Lezita, Keskinoğlu'nun pazar payıyla birlikte kendisine sektörde liderlik yolunu açan bu satışta geri adım attı. Abalıoğlu Lezita Gıda A.Ş. yönetim kurulu yaptığı yeni değerlendirmede ihaleden çekilme kararı aldı. Görüştüğümüz şirket yetkilileri, Lezita'nın Kahramanmaraş'ta yapmakta olduğu yatırıma yoğunlaşacağını söyledi. Ziraat Bankası'ndan ise, Lezita'nın ihaleden çekilmesiyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.