Soyer bile aldı ama Bezircilioğlu listesine koymadı

İzmir'de bugünlerde iş dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri Mustafa Karabağlı, diğeri ise Cem Özdemir...

İki iş adamı da kurup, önemli başarılara imza attıkları şirketlerini milyonlarca dolara sattı. İş dünyasında iki isim için de bugün İzmir'de nakit varlığı en fazla olan işadamları oldukları değerlendirmeleri yapılıyor.

Özdemir'in iş insanı kimliğinin yanı sıra siyasi kimliği de var. Kendisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in teknoloji politikalarından sorumlu danışmanı. Bunun yanında İyi Parti'nin maddi finansörlerinden biri olduğu biliniyor. Hatta, doğru mudur bilmiyoruz ama İyi Parti kulislerinde Özdemir'in Meral Akşener'in makam aracı Audi A 8 Long'unu alan kişi olduğu iddialarını bile duyduk. Sadece geçtiğimiz Ramazan ayında İyi Parti İzmir'de 30 ilçeye vatandaşa dağıtılması için 100'er koli erzak yardımı yaptığı ifade ediliyor.

HESAPLARI MI BOZACAKTI?

İşte böyle bir isim, İyi Parti'de Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş, Milletvekili Aytun Çıray ve İl eski Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın desteğiyle il başkanlığına seçilen Sinan Bezircilioğlu tarafından büyük kongre delegesi olarak listeye alınmadı. Bu durum partide garipsendi. Özdemir'in bazı isimlerin siyasi hesaplarını bozabileceği için mi listeye alınmadığı şeklinde soru işaretleri konuşulmaya başlandı.

SOYER İKKK'YA ALDI AMA...

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İyi Parti'de büyük kongre delegesi bile yapılmayan Cem Özdemir'i geçtiğimiz günlerde yenilediği İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeliğine almıştı. İş dünyasında hiçbir sivil toplum kuruluşunda yönetici olmayan Özdemir'i kendi kontenjanından kurula sokmuştu.

Soyer bile sahiplenirken Özdemir'in Genel Başkan Danışmanı olmasına rağmen İyi Parti'de listeye alınmaması Akşener cephesinde nasıl karşılık bulacak göreceğiz.

SARILARAK POZ VERDİLER AMA...

İyi Parti İl Başkanlığı'na seçilen Sinan Bezircilioğlu, İl kongresinde İzmir'de 9 milletvekili çıkaracaklarını söyledi. Ardından görevi devralır almaz ise, "İnşallah İzmir, 'İyi belediyecilik' ile tanışarak Osman Kibar ve Burhan Özfatura dönemlerini hatırlayacak.

İzmir belediye hizmeti görüyor ancak İyi Parti belediyeleri görevi aldığında daha iyi bir belediyecilik hizmeti görecektir" diye konuştu. Yani, belediyeciliği CHP'den daha iyi yapacaklarını ifade etti.

SANKİ NAZİRE YAPTILAR

Biz de bu köşede CHP'nin yeni İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na AK Parti ve MHP'nin yanı sıra en ciddi rakiplerden birinin Bezircilioğlu olacağını yazdık. Aslanoğlu, dün Bezircilioğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Bizim o yazımıza nispet olsun diye mi bilemiyoruz ancak Bezircilioğlu, Aslanoğlu'yla birlikte basına poz verirken "Sarılalım da herkes görsün" ifadeleri kullandı.

MASA DAĞILIRSA REKABETİ GÖRÜRÜZ

Tabii genel seçime 100 civarında gün kalmışken 6'lı Masa'nın iki büyük partisinin il başkanları, birbirlerine rakip olacakları mesajı verecek değiller. Bunlar daha cicim ayları... Önümüzde çetin bir seçim var. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde olası bir başarısızlık halinde 6'lı Masa artık bu halde kalamayacak ve parçalanacaktır. Bu durumda da Mart 2024 seçimlerinde Bezircilioğlu ve Aslanoğlu arasında o yazımızda bahsettiğimiz rekabeti hep birlikte görürüz. Eğer İyi Parti yerel seçimde İzmir'den Büyükşehir Belediye başkan adayı çıkarırsa CHP'yi çok zor günler bekliyor olacaktır.