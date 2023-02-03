Atatürk de böyle eğlenmiş miydi Tunç Soyer!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir açısından anlamlı günlerin içini itinayla boşaltıyor! Önce İzmir'in kurtuluşunun 97. yılının kutlandığı 9 Eylül 2019'da dans ederek çıktı sahneye. Ardından geçtiğimiz 9 Eylül'de de İzmir'in kurtuluşunun ve Yunan işgalcilerin denize dökülüşünün 100. yıl dönümünü etkinliklerini 'barış' söylemleri ile gerçek anlamından uzaklaştırdı. Ardından kurtuluşun 100. yıl dönümünü adeta şarkıcı Tarkan'ın konseri ile özdeşleştirdi.

Koskoca 9 Eylül'ün kutlamaları Tarkan konserine indirgendi. Üstüne çıkıp bir de hiç ilgisi yokken Osmanlı'yı kötüleyen bir konuşmayla olayı bir tartışmaya çevirdi.

İKTİSAT KONGRESİ'Nİ DE BOŞALTIYOR

Atatürk, Kurtuluş Savaşı zaferinin ardından o günkü zor koşullarda İzmir'de İktisat Kongresi'ni topladı. Kurulacak Cumhuriyetin ekonomi politikalarının temelleri o kongrede atıldı. Devlet şimdi 100. yıl dönümünde İzmir İktisat Kongresi'ni yeniden topluyor. Ancak Soyer de İzmir'de paralel bir iktisat kongresi düzenleyeceğim diye tutturdu. Üstelik bu anlamlı 100. yıl dönümünün de içini boşaltacak bir programla çıktı yine İzmirlinin karşısına...

6'lı Masa'nın liderlerinin katılacağı bir bölüm ekleyerek bu iktisat kongresini seçim öncesi siyasi arenaya çevirdi. Kongrenin programından ise İzmirlileri şok eden bir tablo çıktı. Atatürk'ün o zor günlerde düzenlediği İktisat Kongresi'ne memleketin çetin şartları hakimdi. O kongrenin de içini boşaltma misyonu edinen Tunç Soyer, bu kongreye de şarkılı türkülü programlar koydu.

VUR PATLASIN ÇAL OYNASIN

Belediyenin İktisat Kongresi'nde 16 Şubat akşamı Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatçı Melike Şahin sahne alacak. Ertesi gün akşam ise, dünyaca ünlü şarkıcı Bob Geldof ardından da Fahir Atakoğlu Orkestrası ile şarkıcılar Sertab Erener ve Aşkın Nur Yengi şarkılar söyleyecek. Ondan sonraki akşam ise, komedyen Kaan Sekban katılımcıları güldürecek. 20 Şubat akşamı da şarkıcılar Cem Adrian ve Mark Eliyahu sahneye çıkacak. 21 Şubat akşamı ise, Kardeş Türküler bir konser verecek.

ATALARIMIZA BÜYÜK AYIP

İşe bakar mısınız, şarkıcılar, komedyenler kongrede cirit atacak, katılımcıları eğlendirecek. O günün zor koşullarında toplanan İktisat Kongresi ruhunu tekrar oluşturmaya çalışmak varken Soyer en iyi bildiği işi yapıp bunun da içini boşaltacak.

Bu tablo, bizce Ulu Önder'e ve o günkü koşullarda kurulacak Cumhuriyetin ekonomi temellerini atmak için toplanan atalarımıza yapılmış büyük bir ayıp.

PARALEL KONGREDE ANONS KRİZİ YAŞANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği paralel iktisat kongresi hazırlıkları çerçevesinde dün Kadın ve İktisat Kongresi yapıldı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu'yla birlikte gerçekleştirilen kongreye tanınmış iş adamı Erol Bilecik ile ilgili yaşanan 'anons krizi' damga vurdu.

Gazeteci ve yazar Özlem Gürses'in akışını yönettiği öğleden sonraki bölümün moderatörlüğünü Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı da olan Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik üstlendi. Ancak Gürses, Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin eski Başkanı da olan Bilecik'i anons etmeyi unuttu. Bu olaydan bir süre sonra Bilecik, konferanstan ayrıldı. Bilecik'in gitmesinin ardından Özlem Gürses, salonda yaşanan aksaklık için özür dilemek üzere Bilecik'i aradığını ancak bir türlü ulaşamadığını anlattı. Gürses, daha sonra Bilecik'e ulaştığını ve kendisinin özrünü kabul ettiğini söyledi. Paralel kongre, böylece küçük bir krizle başlamış oldu.