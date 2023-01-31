Atila Sertel hala vekillik mi bekliyor?

CHP İzmir Milletvekili olan gazeteci ağabeyimiz Atila Sertel, dün bu köşede kaleme aldığımız ve CHP'de hangi vekillerin kalıp hangilerinin gideceği yönündeki kulis bilgilerini aktardığımız yazımıza bozulmuş.

Yazımızın görselini paylaşarak demiş ki, "Partimizde kimin milletvekili olacağını, kimin olamayacağını Yeni Asır Gazetesi yazarı belirlemiş. Ne diyelim?"

HANİ "VALLAHİ" ADAY DEĞİLDİNİZ?

Sevgili Atila Abi...

Sanırım sizin yeniden aday gösterilmenizin çok zor olduğunu vurguladığımız için bu yazıyla ilgili böyle bir paylaşım yapma gereği duydunuz. Ama durum maalesef böyle... Bunu biz değil CHP İzmir'de konuştuğumuz 10 kişiden 9'u söylüyor... Hem zaten önseçim olmazsa aday olmayacağınızı "vallahi" diyerek söyleyen siz değil miydiniz? Önseçim yapılmayacağına göre, şimdi bu sözünüzü unutup "Genel Başkan beni aday yapsa ne iyi olur" mu diyorsunuz?

İYİ PARTİ'DE KİM BU MEHMET EFE?

İyi Parti İzmir'de Sinan Bezircilioğlu'nun il başkanlığına gelmesinden sonra İl Sekreteri olarak partinin kentteki iki numaralı koltuğuna Mehmet Efe oturdu. Efe, adaylık sürecinin başından bu yana Bezircilioğlu'yla birlikte hareket etmesine rağmen partide kendisi ile ilgili bilgi sahibi neredeyse yok gibi.

Emekli bir albay olduğu biliniyor o kadar.

Ortada bir gizem olunca hakkındaki tevatürler de alıp başını gidiyor.

İL BAŞKANLIĞINI DEVRALACAK İDDİASI

Kimisi Genel Başkan Meral Akşener'in İzmir'deki gözü kulağı olduğunu söylüyor, kimisi de Bezircilioğlu'nu aday yapıp seçilmesini sağlayan Akşener'in Danışmanı Ömer Karakaş'a yakın bir isim olduğunu... Hatta "Önümüzdeki yerel seçimde Bezircilioğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak, İl Başkanlığı'nı da Mehmet Efe'ye bırakacak" diye senaryo yazanlar bile var. Umarız Mehmet Efe üzerindeki gizem kısa süre içerisinde kalkar da partililer kendisini tanıma şansına erişir...

OLMADI SOYER!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenar mahallelerde oturan çocukları Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürmüş.

Başkan Tunç Soyer de, basit bir hayvanat bahçesi ziyaretini sanki Körfez kokusunu giderme gibi büyük bir iş yapmış havasıyla sosyal medyada paylaşmış... Çocukları "Arka mahallede yaşayan" diye etiketleyen Soyer, bir de minik yavrularımızı konuşturup videoya çektirmiş.

YAVRULARIMIZ MAĞDUR

Resmen çocuklarımız yaftalanmış ve arka mahallelerde yaşadıkları başlarına kakılmış. Yavrularımız mağdur edilmiş...

Sayın Tunç Soyer, tamam sizin bütün işiniz tribünlere oynamak ancak, bu tanıtım, PR işlerini bari bu çocuklarımız üzerinden yapmasaydınız. Bu davranışınız düpedüz ayıp. Her şeyin bir sınırı var.