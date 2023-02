Millet can Jak Bey ‘para’ derdinde

Deprem 11 ilimizi vurdu. Binlerce bina yıkıldı, enkazlar tamamen kaldırıldığında belki can kaybımız 70-80 bin civarına çıkacak.

Devlet ve millet yaraları sarmak için seferber olmuş durumda.

Ancak Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin 'dolar kuru artsın' sevdası bitmiyor. Millet bir varoluş mücadelesi verirken o, "Dolar 25 liralara çıksın da ihracatçılar daha çok para kazansın" istiyor.



YİNE "DÖVİZ ARTSIN" ÇIKIŞI

24 Ocak'ta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İzmir iş dünyasıyla yaptığı toplantıda Eskinazi, şu an 18.80'lerde olan döviz kurunun 25 liraya gelmesini istemişti. Dün de yine bir açıklama yaparak kurun düşük olduğunu, bu düşük kur ve faiz uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Yoksa cari açığın 160 milyar dolara çıkacağını öne sürerek bu talebini haklı göstermeye çalıştı.



BİRAZ ARA VERSENİZ OLMAZ MI?

Yahu Jak Bey!

Siz tabii ki, üyeniz olan ihracatçıların daha fazla para kazanmasını isteyebilirsiniz.

Bu sizin doğal göreviniz olabilir.

Ancak memleketin halini görüyorsunuz.

Daha enkaz altında binlerce vatandaşımız var. Öte yandan son birkaç yılda dolar kurunun 3-4 liralardan 18 liralara kadar gelmesiyle enflasyonun geldiği nokta ortada. Enflasyonun belinin kırılması için canla başla çalışılırken bir de dolar kuru artarsa işin sonu nereye varır? Dolar 25 liralara çıkarsa enflasyon durdurulabilir mi? Bu hayat pahalalılığının daha da artmasına neden olur. Deprem nedeniyle milyonlarca insanımız mağdur olup yaşam savaşı verirken 'daha fazla para kazanma' konusundaki emellerinizi dillendirmeye bir süre ara verseniz ve afet bölgesinin yaralarının sarılması için neler yapmanız gerektiği konusuna daha fazla kafa yorsanız daha iyi olmaz mı? Çünkü, sözleriniz özellikle de can ve varolma derdindeki afetzedelerimiz açısından oldukça ayıp oluyor.

Yardımlar iyi ama İzmir'i de unutma Tunç Soyer!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i doğal olarak çok eleştiriyoruz, yanlış yaptıkça eleştirmeye devam da edeceğiz. Ancak, Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesine yardım için yaptığı çalışmaları takdir ettiğimizi belirtmezsek de olmaz. Belediye bu bölgeye kurtarma ekibi göndermenin dışında önemli yardım yaptı, çadır kent kurdu. Ayrıca en fazla hasar alan illerden Hatay'da bünyesindeki Eşrefpaşa Hastanesi ile sağlık alanında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Soyer, Osmaniye'ye de 200 konteynerlik bir kent kuracaklarını da açıkladı.



BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da içlerinde Ege'den Denizli ve İzmir'in de bulunduğu 37 il ve ilçe belediyesine, Hatay'da üzerinde durduğu üç ana konuda Amasya Valisi koordinasyonunda görev almaları sebebiyle teşekkür etti. Ancak biz İzmirliler Soyer'den kenti bir an önce depreme hazırlamasını da bekliyoruz.

Çünkü İzmir de önemli bir deprem bölgesi ve her an biz de afet yaşayabiliriz.

Büyükşehir tabii ki bölgeye yardımlarını artırarak sürdürsün ancak yıllardır olduğu gibi İzmir'i depreme hazırlama sorumluluğundan da artık kaçmasın. Başta yumuşak zemin üzerindeki çürük apartmanlar olmak üzere kenti depreme hazırlasın. Böylesine büyük bir afetten sonra İzmir'deki belediyelerin en önemli gündem maddesi artık deprem dışında başka bir konu olamaz...