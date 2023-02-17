Aranan İzmirli işadamlarına ulaşılamıyor!

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremle 10 ilde oluşan yıkımın yaralarını sarmak için seferber oldu. Devlet tüm imkanlarını harekete geçirirken birçok firma ve iş insanı ile milyonlarca vatandaş da gücü nispetinde yardıma koştu. Tüm TV kanallarının gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin lira toplandı. Ülke olarak tek yürek olduğumuzu gösterdik.

KENTTEN ÇOK SES ÇIKMADI

Ancak, cep telefonu operatörlerinin ulaşılamayan numaralar için koyduğu "Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor" anonsunda olduğu gibi aranılan İzmirli işadamların önemli bölümüne, depremin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen hala ulaşılamadı!

Geçtiğimiz günlerde bu gerçeğe dikkat çeken bir yazı kaleme almıştık. Folkart'ın da bünyesinde yer aldığı Saya Grup'un 20 milyon lira, işadamı Mustafa Karabağlı'nın 1 milyon dolar, Bilal Saygılı yönetimindeki Saygılı Rulman'ın 5 milyon lira ve üzerine 100 konteyner bağışladığını aktarmıştık. Ayrıca İzmir'deki iş dünyasını temsil eden 20 oda ve sivil toplum kuruluşu ile 16 organize sanayi bölgesinin depremden bir gün sonra başlattığı 'İzmir Yardıma Koşuyor' yardım kampanyasından bahsetmiştik. Bu kampanyada, dün akşam itibariyle 41 milyon 707 bin TL nakdi bağışa ulaşıldı.

685 bin adet de ayni yardım malzemesine ulaşıldığı açıklandı.

ARKAS VE AVCILAR İNŞAAT

Bunlara Arkas Holding'in sahip olduğu her türlü lojistik imkanıyla AFAD koordinesinde depremzedelerin yardımına koştuğunu da ekleyelim. Ayrıca, bölgeye 200 konteyner bağışı yaptığını ve İzmir Aşçılar Derneği işbirliği ile mobil mutfak kurduğunu da.... Öte yandan Kahramanmaraş'ta 100 kişilik konteyner kent kuran Avcılar İnşaat, İzmir'de ise 1000 kişilik konteyner yaşam alanı kuracağını ve yardım çalışmaları için ayırdığı toplam bütçesinin 50 milyon lirayı aştığını duyurdu.

Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı'nın da arasında olduğu 30'un üzerinde personel, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bizzat sahada kurtarma faaliyeti yürüttü. Ayrıca İzmirli Uzmar Denizcilik'in sahibi Ahmet Noyan Altuğ, önceki akşam TV'deki kampanyaya 5 milyon lira bağışladı. İzmir'de de işletmeleri bulunan Ekonomi eski Bakanı olan Denizlili iş adamı Nihat Zeybekci'nin kampanyaya bağış miktarı da 3 milyon lira oldu. Bu arada İzmirli işadamı Mustafa Kepi'nin de 1 milyon lira bağışladığı haberi geldi. Öte yandan Tariş Zeytinyağı Birliği de 600 bin liralık bağış yaptığını daha önce duyurmuştu.

"HEP BANA HEP BANA" OLMAZ

Tabii, İzmir'de yaptığı bağış ve yardımı açıklamak istemeyen şirket ve işadamları da mutlaka vardır. Ancak bu saydıklarımızın dışında 'dostlar alışverişte görsün' misali yapılan bağışlar haricinde esaslı bir yardımda bulunan İzmirli iş adamlarının hala ortaya çıkmaması da üzüntü verici.

İzmir'in borsaya kote anlı şanlı şirketlerin büyük kısmından hiçbir bağış açıklaması gelmemesi dikkat çekiyor. Bu şirketlerin bazılarının ise KAP'ta duyurdukları "kuş" ağırlığındaki bağışları görünce onlar adına biz utanıyoruz. Oysa biliyoruz ki, bu kentte hatırı sayılır bağış yapbilecek güçte yüzlerce iş insanı ve şirket var. Ülkenin iyi günlerinde kazanırken kötü gününde yanında olmamak en hafif tabiriyle vefasızlıktır... Sen kötü gününde ülkenin yanında olacaksın ki, yarın da bu ülke ve toplum senin yanında duracak. 'Hep bana hep bana' ile bir yere varılamaz.