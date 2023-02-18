19 oda ve 16 OSB’nin topladığı bağış miktarı İzmir’e yakışmıyor!

İzmir iş dünyasından depremzedeler ve afet bölgesine yapılan bağışların beklenen seviyede olmaması ile ilgili bu köşede kaleme aldığımız yazılar yankı buluyor. Bizi arayan veya mesaj gönderen okuyucular, söylediklerimizin doğru olduğunu İzmir'de önemli miktarda bağış yapabilecek varlıkları olan işadamlarının artık ellerini ceplerine atması gerektiğini söylüyor.

42 MİLYON LİRADA KALDI

Sadece şu çarpıcı örnek bile İzmir'de iş dünyasından istenen bağış miktarının gelmediğini net bir şekilde ortaya koyuyor:

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası'nın oluşturduğu 19 oda ve sivil toplum kuruluşu ile il sınırları içindeki 16 organize sanayi bölgesi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla 7 Şubat'ta "İzmir Yardıma Koşuyor" isimli bir kampanya başlattı. Kampanyada ilk 48 saatte 16 milyon lira toplandığı açıklandı.

10 MİLYON LİRASI TEK KİŞİDEN

Ancak aradan 10 gün geçti. Toplanan nakdi bağış miktarı önceki gün saat 18.00 itibariyle 42 milyon lira civarında kaldı. Odaların sosyal medyada yaptığı duyuruya göre toplanan ayni yardım miktarı da o saat itibariyle 685 bin adet olarak gerçekleşti. Bu 42 milyon liralık nakdi bağış, İstanbul'da ortalama varlığa sahip tek bir işadamının yaptığı yardım kadar bile değil. Üstelik bu paranın 10 milyon lirasının da Ege Sanayici ve İşadamları Derneği eski Başkanı Mustafa Karabağlı tarafından bağışlandığı biliniyor.

Açık söyleyeyim on binlerce üyesi olan bu odalar ile yüzlerce sanayi tesisine ev sahipliği yapan bu OSB'lerin kampanyasında toplanan paranın miktarı İzmir'e hiç yakışmadı. Bu şehir bunun çok daha yükseğini yapabilecek bir potansiyele sahip.

İKİ ODA BAŞKANI ÇALIŞIYOR

Yanlış anlaşılmasın İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, depremin ilk gününden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özgener, meslek komitelerinin katkısıyla 'portatif konteyner' projesi geliştirdi, Türkiye ve Odalar Birliği nezdinde deprem için yapılan çalışmalara katıldı. Yorgancılar da ilk baştan bu yana mücadele etti, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte deprem bölgesine de bizzat gitti, bölgeye İzmirkent kurmak için çalıştıklarını açıkladı.

Ancak onlar böyle çaba gösterirken İzmir'de bu oda ve derneklere üye on binlerce işadamı ve sanayicinin sadece 42 milyon lira bağış yapması hayal kırıklığı yarattı. Biliyor ve inanıyoruz ki, İzmir iş dünyası, bunun çok daha iyisini yapabilir.

Umarız bundan sonraki süreçte beklenen gerçekleşir ve bu para çok daha yukarılara çıkar. Vakit iyi günlerde kazanan İzmir iş dünyasının ülkenin bu kötü gününde ellerini taşın altına koymasının vaktidir.