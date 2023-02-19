19 oda ve 16 OSB’li kampanyada fiyasko büyüyor

İzmir iş dünyası tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" isimli kampanyada toplanan bağış açısından oluşan fiyasko büyüyor. Sizlere dünkü yazımızda İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Bayındır Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Menemen Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Selçuk Ticaret Odası, Tire Ticaret Odası ve Torbalı Ticaret Odası'nın oluşturduğu 19 oda ve sivil toplum kuruluşu ile il sınırları içindeki 16 organize sanayi bölgesinin başlattığı bu kampanya ile ilgili bilgi verdik. Kampanyada geçtiğimiz Perşembe akşamına kadar sadece 42 milyon lira toplandığını aktardık.

10 MİLYONU DA SANCAK VERMİŞ

Üstelik bu 42 milyon liranın 10 milyon lirasının Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği eski Başkanı Mustafa Karabağlı tarafından bağışlandığına dikkat çektik.

Bu yazının ardından dün kentin etkili isimlerinden biri bilgi gönderdi. Meğer bu aynı kampanyaya 10 milyon lira da Folkart Yapı'nın patronu olan iş insanı Mesut Sancak bağışlamış. Yani 42 milyonun 20 milyon lirası iki kişi tarafından verilmiş.

ÖNDERLİK DEDİĞİN NASIL OLUR?

Geriye kalan 22 milyon lira ise, on binlerce üyesi bulunan oda, STK ve OSB'ler tarafından toplanmış. Kimse kusura bakmasın ama biz bu tabloyu anlatmak için 'fiyasko'dan başka bir ifade bulamıyoruz.

Yine kimse kusura bakmasın ancak böyle bir kampanyada uygulanması atlanan çok önemli bir unsur olduğu da net bir gerçek. Bu tür kampanyalara önderlik etme şöyle olur: Önce siz cömertçe bir bağış yaparsınız, sonra diğer insanlara "Hadi bakalım siz de katılın. Siz de elinizi taşın altına koyun" dersiniz.

ANLI ŞANLI KURULUŞLAR YAPMAMIŞ

Ancak bu kampanyada maalesef anlı şanlı kuruluşlar bunu yapmamıştır. Bu kampanyanın şimdi deprem bölgesine kalıcı konut yaptırma amacıyla başka bir isme dönüştüğü belirtiliyor. Ancak, tüm İzmir iş dünyasını kapsayan kampanyada bugüne kadar İstanbul'da ortalama varlığa sahip bir iş insanının tek başına bağışladığı kadar para bağışlanmışsa bundan sonra ne olacağı da bir soru işaretidir? Dediğimiz gibi İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, depremin ilk gününden bu yana çalışıyor umarız kentin işadamları da artık elini taşın altına koyar da İzmir iş dünyasına yakışan bir bağış rakamı ortaya çıkar. Büyük yara alan o bölgede İzmir iş dünyasının yaptırdığı yüzlerce kalıcı konut olsa ve bunun gururunu tüm iş dünyası birlikte yaşasa güzel olmaz mı? Haydi... Yoksa bu, hanelere büyük bir ayıp olarak yazılır.