Başkan Soyer’e deprem için açık çağrı

İzmir depremi üzerinden 2.5 yıla yakın zaman geçti. TOKİ deprem konutlarını inşa etti, bir kısmını teslim etti, bir kısmını da bitirme aşamasına getirdi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, maalesef bir arpa boyu yol alamadı. Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem yıldönümünde Bayraklı'da bir deprem anıtı dikti o kadar...

İnanılacak gibi değil... İzmir depremi üzerinden 2.5 yıla yakın zaman geçti.

TOKİ deprem konutlarını inşa etti, bir kısmını teslim etti, bir kısmını da bitirme aşamasına getirdi. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, maalesef bir arpa boyu yol alamadı.

Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem yıldönümünde Bayraklı'da bir deprem anıtı dikti o kadar...

Büyükşehir Belediyesi'nin Bayraklı'da hasar gören konutların dönüşümünün önünü açmak ve depremzedelerin hak kayıplarını önlemek için şapkadan çıkardığı 'plan notları üzerinden emsal artışı' içeren imar düzenlemesi hakkında, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği'nin (TMMOB) yaptığı başvuru ile mahkemeden 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı. Oysa bu işin böyle olacağı daha baştan belliydi. Siz esaslı bir plan hazırlamak yerine plan notları üzerinden emsal artışı yaparsanız mahkemede gelir böyle durdurur işte. Maalesef ki, bu kentin TMMOB gibi her şeye dava açıp durdurmaya meraklı bir odağı var!

YAPILAN YARDIMLAR GÜZEL AMA...

Mahkemenin dün açıklanan kararıyla İzmir ve deprem mağdurları, maalesef hasar gören konutların dönüşümü konusunda çıkmaza sürüklendi.

Hiç lafı uzatmayacağım!

Buradan doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sesleniyorum...

Sayın Başkan!

Görüyoruz, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan kentlere yardım konusunda canla başla çalışıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapıyor.

Bu yardımlar yaralar tamamen sarılıncaya kadar tabii ki, kesilmeden devam etmeli...

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAYABİLİR

Ancak Başkan...

Gün geçmiyor ki, bir bilim adamı, kentin altından geçen diri faylara dikkat çekip İzmir'de her an 7 ve üzerinde deprem olabileceği gerçeğine dikkat çekmesin...

İzmir şu an sırat köprüsünde ilerliyor.

30 Ekim 2020'de kent merkezine 70 kilometre uzakta, deniz içinde olan bir depremde bu kadar ağır hasar aldıysak İzmir'in içinden veya yakınından geçen fayların 7 ve üzerinde bir deprem üretmesi halinde şehirde taş taş üstünde kalmaz.

MAALESEF 2.5 YIL BOŞA GEÇTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zaten 2012 yılından bu yana dönüştürmesi gereken 33 bin konutun sadece 700-800'ünü inşa edebildi. Şimdi de mahkemenin beklenen 'yürütmeyi durdurma' kararıyla plan notları üzerinden dolaşarak işi çözme girişimi de hüsranla sonuçlandı. Hatta bu yürütmeyi durdurma kararıyla Büyükşehir'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek kooperatif modeli üzerinden "Halk Konut" ismiyle Bayraklı'da başlattığı ve tüm Türkiye'ye yayma vaadinde bulunulan apartmanların inşaatı bile çıkmaza girmiş olabilir.

BAŞ SORUMLUSU SİZ OLURSUNUZ!

Sayın Soyer!

Durum böyleyken ve İzmir adım adım bir felakete doğru sürüklenirken sizin zaman kaybetmeye hakkınız yok.

Bir an önce kentte tüm tarafları, STK'ları, partileri toplayıp, merkezi Hükümet'le de işbirliği yaparak İzmir'in kentsel dönüşüm ve depremde zarar gören konutların yeniden inşaasının önünün açılması sorununu çözmeniz gerekiyor.

Tabii ki, deprem bölgesine yaptığınız yardımlar çok değerli. Ancak burada da 4.5 milyon İzmirlinin hayatının sözkonusu olduğu bir çıkmaz var. Asli görevinizi yerine getirip bu sorunu çözmezseniz, olası bir depremde oluşacak yıkımların ve can kayıplarının baş sorumlusu siz olursunuz... Bu gerçeği hiç aklınızdan çıkarmayın...