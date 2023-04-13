Büyükşehir İZOTAŞ’a iflas davası açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1998 yılında yap-işlet-devret yöntemiyle Işıkkent'te inşa edilen şehirler arası otobüs terminalinin (İzmir Otogarı) işletme hakkını 25 yıllığına İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş'ye (İZOTAŞ) verdi. Sözleşme bu yıl sonunda bitiyor.

Belediye şu anki otogarın olduğu yere aktarma merkezi olarak kullanılacak yeni bir otogar inşa etmeyi planlıyor. Ancak, otogarda sorunlar bitmiyor. Sayıştay raporları, belediyenin otogarla ilgili süreci "Saldım çayıra Mevlam kayıra" şeklinde takip ettiğini ortaya koyuyor.

SAYIŞTAY'DAN ŞOK BULGULAR

Belediye, otogarın işletmesini İZOTAŞ'a giriş çıkış yapan araçlardan alınan ücretin yüzde 20'sini alma karşılığında vermişti. Ancak Sayıştay'ın 2021 raporunda sözleşme gereği belediyenin giriş kapısına araçlardan tahsil edilen ücreti kontrol etmek için görevli koyması gerektiği halde bunu yapmadığı vurgulandı.

Raporda ayrıca işletmeci şirketin, kapı giriş çıkış bedelleri dışında otogar içindeki kira gelirlerini aldığına ancak ruhsata aykırı yapılar inşa ederek buraları kiraya verip ekstra gelir elde ettiğine de dikkat çekildi.

ALACAĞINI TAHSİL ETMEK İÇİN

Bu arada İZOTAŞ'ın alt kiracılarına, belediye ile sözleşmesi 2023 sonunda bitmesine rağmen daha uzun süreli kontratlar yaptığı da tespit edildi. Belediye bu raporun gereğini ne şekilde yaptı bilemiyoruz ancak anlaşılan İZOTAŞ'ın belediyeye önemli miktarda borcu da birikti. Alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen belediye ise, geçtiğimiz günlerde İZOTAŞ'ın iflası istemiyle İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme de alacaklıların veya itiraz edeceklerin 15 gün içerisinde kendisine müracaatta bulunması için ilan verdi. Umarız bu süreçte kamunun yasal olarak ne kadar alacağı varsa kurtarılır...

SOYER CEPHESİ URLA'YA BAŞKAN ADAYI MI HAZIRLIYOR?

CHP'nin İzmir'deki etkin isimlerinden biriyle konuştuk. Arada yoğun gündemde pek konuşulmayan CHP Urla'daki ilçe başkanı değişikliğiyle ilgili değerlendirmesini anlattı. Urla Belediyesi'ni şu an kayyumun yönettiğine dikkat çeken bu isim, şunları aktardı: "İl eski Başkanı Deniz Yücel'in vekil adayı olmaması halinde Urla Belediye Başkan adayı olabileceği konuşuluyordu. Ancak o seçilecek yerden vekil adayı oldu. Diğer yandan ilçe başkanı Hakan Özbadur'un, eski Milletvekili Zeynek Altıok Akatlı'nın Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya şikayeti nedeniyle görevden alındığı parti içinde konuşuluyor. Yani Akatlı'nın da bu göreve getirilmeyeceği ifade ediliyor. Ayrıca eski Başkan Sibel Uyar, milletvekili aday adayı oldu ancak yapılmadı. Bu yüzden birkaç ay sonra belediye başkan adaylığına talip olmaz, olsa da vize alamaz. Bizim anladığımız Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile ekipleri Urla'ya bir belediye başkan adayı hazırlıyorlar. Bu yüzden de Urla ilçe başkanlığına hiçbir iddiası olmayan, daha parti işleyişini bile doğru düzgün bilip bilmediği şüpheli olan çok genç bir ismi (Pelin Karasakal) getirdiler. Belli ki, ilçede boş bıraktıkları meydanı yerel seçim öncesi çıkaracakları bir adaya vermek istiyorlar.

Siyaseten biz bunu böyle okuyoruz." Urla'daki ilçe başkanı değişikliğine bir de bu açıdan bakmak gerekiyor.