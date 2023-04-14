İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zarif bir insan... Bu yüzde yüz... Ancak kendisini izlerken nedense, hep "Şov-gösteri devam etmeli" anlamındaki dünyaca meşhur "The show must go on" şarkısı aklımıza geliyor. Nasıl gelmesin ki? Sürekli tribünlere yönelik icraatlar içinde olduğu o kadar belli oluyor ki...

İşte dün İZELMAN'daki binlerce işçi için DİSK bünyesindeki Genel İş Sendikası'yla belediyenin yürüttüğü toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili gelişmeler bize bir kez daha bu ünlü şarkıyı hatırlattı.

Çünkü Büyükşehir'de birçok yakını çalışan, geçtiğimiz haftalarda CHP'ye milletvekili adaylığı sinyali bile çakan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve Başkan Soyer, İZELMAN'da çalışan 7 bin işçi için 2 aydır süren ancak anlaşma sağlanamayan toplu sözleşme sürecini büyük bir şovla tamamladılar.

İKİ AYDIR ANLAŞAMIYORLARDI

Önceki gün gerçekleşen son görüşmede Büyükşehir Belediyesi yüzde 40'lık zam önerisini yüzde 42'ye çıkardı. Ancak bu talep sendikacılar tarafından kabul görmedi. En son sendika yöneticileri ise yüzde 75'lik zam talebini yüzde 60'a kadar çekebileceklerini belirtti. Ancak iki taraf da Nuh dedi peygamber demedi.

Sendika yönetimi bunun üzerine grev öncesi uyarıcı eylem kararı aldı. Buna göre dün işçiler yarım gün iş bırakacaktı.

SOYER'DEN COŞKULU KONUŞMA!

Ancak, mizansen hazırlanmıştı. Belediyedeki akrabalarıyla tanınan Memiş Sarı, yüzlerce işçiyi Başkan Tunç Soyer'in makamının bulunduğu Kemeraltı'ndaki Egemenlik Evi'ne doğru yola çıkardı. Bu sırada Soyer de işin çözümü için bizzat devreye girdi! Eylemci işçiler belediyenin önüne geldiklerinde Soyer ve sendika işi bitirmişti.

Haftalardır anlaşamayan taraflar nasıl olduysa bir anda yüzde 54 zamda el sıkışıvermişti.

İşçiler geldiğinde Başkan Soyer de belediye önüne çıkıp kırmızı yeleğini giyen Sarı ile birlikte şovunu yaptı. Çağrılan basın mensupları fotoğraf ve görüntü çekerken Soyer de çıkıp coşkulu bir konuşma yaptı.

Konuşmasında ayrıca sözü 14 Mayıs'ta yapılacak seçime getirdi ve destek istedi.

İŞÇİLERİ DE ŞOVA ALET ETTİLER

Şov başarıyla tamamlandı. Böylece Soyer, işçi dostu kahraman oldu, belediyedeki akrabalarıyla tanınan Memiş Sarı, toplu sözleşmedeki pürüzleri gideren büyük sendikacı oldu. Vatandaşa da "Bak nasıl işçi dostuyuz. Böyle zam yaparak emekçinin yanında oluyoruz. Bu arada seçimde de oyunuzu CHP'ye ve Bay Kemal'e verin" mesajı verilmiş oldu. Ayrıca eminim, sonrasında aralarında "Nasıl yaptık ama" diye de konuşmuşlardır. İşin üzücü tarafı burada emeğinin, alın terinin karşılığının peşindeki işçinin de bu şova alet edilmesi...

MEMURLAR İÇİN DE AYNISI YAPILIR

Bu arada kahin değiliz ama şunu da şimdiden söyleyelim: Belediyedeki binlerce memur için Tüm-Bel-Sen ile toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Orada da anlaşma bir türlü sağlanamıyor.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube'ye bağlı çalışanlar yüzde 42'lik zam teklifini protesto etmek için önceki gün Kültürpark'taki belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. Göreceksiniz Soyer, o toplu sözleşme sürecini de dün yaptığı gibi buna benzer bir şovla bitirecek.