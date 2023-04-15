‘Irkçı’ dediği Atatürk’ün gölgesinde oy istiyor

CHP, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi en büyük hatalarından birini Atatürk'ün kenti İzmir'de Ulu Önder'e "ırkçı" diyen FETÖ'nün eski yayın organı Taraf Gazetesi'nin yazarı Yüksel Taşkın'ı 1. bölge 1. sıradan aday göstererek yaptı. Bu skandala tepkiler her geçen gün büyüyor. Sadece İzmirliler değil Türkiye isyanda.

YÜKSEL EFENDİ İZMİR'E TEŞRİF ETTİ

"Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla ve farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan ve millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizm'in dışlayıcı bir etnik milliyetçiliğe ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Özellikle uluslararası meseleler devreye girip de korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorununda sıkıştığında Kemalizm'in ırkçı tarafı ortaya çıkıyor" diyen Yüksel Taşkın Efendi de İzmir'e nihayet teşrif etti bu arada...

GİTTİĞİ HER YERDE KARŞISINDA O VARDI

Önceki gün yanındaki partililerle Karabağlar'ın Yüzbaşı, Devrim ve Cennetçeşme Mahalleleri'ni ziyaret ederken görüldü. Ancak, Taşkın'ın 'ırkçı' iftirasında bulunduğu Atatürk de nereye giderse gitsin onun peşini bırakmadı, bırakmayacak da... İşte bu fotoğrafta görüldüğü gibi Taşkın'ın her gittiği yerde Atatürk de vardı. Atatürk'ün kurduğu partide, "Kemalizm ırkçıdır" demesine rağmen partinin HDP işbirlikçisi yönetimi tarafından İzmir'e dayatılan Taşkın, işte böyle Atatürk'ün gölgesinde, el pençe bir şekilde İzmirliler'den oy istemeye çalışıyor. Bugün hala yaşayan ve ilk günkü gibi güçlü olan Atatürk de onu bakışlarıyla işte böyle eziyor! CHP, seçim sürecinde İzmir'de daha fazla yara alamamak için bizce Yüksel Taşkın'ı hiç İzmirliler'e göstermese çok daha iyi eder...

KEMAL ZORLU'NUN KOLTUĞUNA KIZI OTURDU

İZMİR, Mazhar Zorlu Holding ve Egeplast şirketinin patronu Kemal Zorlu gibi bir değerini çok zamansız bir şekilde yitirdi. Onun eksikliği hep hissedilecek. Bu arada Kemal Zorlu'nun hem holding hem de şirkette yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığı ve murahhas azalık görevlerinin yeni sahibi belli oldu. Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı'nı yürüten Sibel Sinem Zorlu, iki kuruluşta da babasının koltuğuna oturdu. Sibel Hanım'ın başkan yardımcılığına ise, anne Semra Zorlu seçildi. Umarız Sibel Hanım da babası gibi bu kuruluşları yeni yatırımlarla büyütüp daha fazla insanımıza iş imkanı sağlar...