‘Pahalılık’ istismarının arkasındaki kirli hedef

Bugüne kadar her seçimin kendine göre önemi oldu. Ancak, bizce 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri şu ana kadarki seçimlerin hepsinden önemli ve kritik. Çünkü Türkiye, kendi yüz yılına giden süreçte bir yol ayrımından geçecek.

Ya Türkiye Yüzyılı'na doğru yolumuza durmadan devam edeceğiz ya da eski Türkiye'deki koalisyonlar bataklığına geri dönen yola sapacağız.

AMAÇLARI ÇOK BAŞKA

21 yılda halkı ikna edecek hiçbir söylem geliştiremeyen ve umut vadedecek hiçbir icraata imza atamayan muhalefet, bu seçimde 'hayat pahalılığı' ve 'enflasyonu' istismar edip Türkiye'yi eski kötü günlere döndürmek istiyor. Ülkeyi PKK uzantısı HDP ve FETÖ ile birlikte yönetmek istiyorlar.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin buna müsaade edeceği ve Atatürk'ün milleti ve ülkesiyle bir bütün olarak kurduğu ülkemizi 'yerel özerklik' adı altında bölünmeye doğru sürekleyebilecekleri hayalleri kuruyorlar.

İDDİALI HEDEFLER KONULDU

Ankara'da dün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için yeni hedefleri ortaya koydu. Ailelerin gelirinin belirli bir düzeyin altına inmesinin önüne geçecek 'Aile Destek Sistemi'nden Aile ve Gençlik Bankası kurulmasına, öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanmasına ve 10 GB ücretsiz internet verilmesine, ihracatın 400 milyar dolara çıkarılmasından 100 milyar dolar turizm geliri elde etmeye kadar birçok çarpıcı hedefleri açıkladı. Detaylarını bugünkü manşet haberimizde okuyacaksınız.

ASIL DEVRİM ZİHİNLERDE

Bu törendeki konuşmada bizim dikkatimiz Erdoğan'ın kullandığı "Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık" sözüne de odaklandı. Belki birçoğumuz farkında değiliz ancak 21 yılda hepimizin zihinlerinde bir değişim yaşadık. Artık bu ülkenin insanları hiçbir ayrıma tabi olmadan dini inançlarını özgürce yaşayabiliyor. Açık veya gizli terör destekçiliği ve provokasyonlara taviz verilmediği için şikayetçi olanlar olsa da demokrasimiz de ilerleme sağladı. ABD veya Avrupa Birliği'nden 'tak' diye verilen emirleri 'şak' diye yerine getiren bir ülke değiliz artık.

TÜRK MİLLETİNİN FERASETİ

Azerbaycan'ın Karabağ'ı tekrar almasından Mavi Vatan'daki milli çıkarlarımızın koruyabilen, İHA'sı ve SİHA'sıyla milli savunma sanayiini kuran ve gerektiğinde Suriye'nin kuzeyinde terörün ümüğüne çöken bir Türkiye olduk. İslam dünyası ve dünyadaki tüm mazlumların umudu haline geldik. Artık duramayız. Bu hayat pahalılığını da enflasyonu da yenip yolumuza devam edeceğiz. Bunların istismarını bir kılıf olarak kullanıp bizi eski günlerimize döndürmek ve bu ülkeyi bölünmeye doğru sürüklemek isteyenlere kanmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin üstün feraseti bize yolumuzu gösterecek.