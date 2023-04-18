15 Mayıs sabahı Millet İttifakı’nda neler olacak?

Türk halkı, 14 Mayıs'ta gideceği sandıkta tercihini yapacak. Demokrasi tecelli edecek. Ancak, İzmir'de konuştuğumuz Millet İttifakı'na gönül vermiş arkadaş ve dostlara üzülmüyoruz desek yalan söylemiş oluruz. Çoğunluğu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın uzantısı HDP'nin de desteğiyle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına o kadar inanıyor ki... Çıkacak aksi bir sonuç, bu arkadaşların bütün dünyasını yerle bir eder.

TÜRKİYE'Yİ İZMİR GİBİ SANIYORLAR

Ancak yanıldıkları nokta, bütün Türkiye'yi de İzmir Alsancak gibi zannetmeleri... Türkiye'de, Anadolu'da, Recep Tayyip Erdoğan isminin oluşturduğu etki ve yankıdan bir haberler.Peki bizim arkadaşların dünyası başlarına yıkılacak ama seçim gecesi "Adam yine kazandı" denilmesi halinde CHP, İyi Parti ve Millet İttifakı'nın diğer partileri ile PKK ve HDP'de neler olacak?

KEMAL BEY MAYIS SONUNA KALABİLİR Mİ?

Mesela, Meral Akşener, ısrarla aday olmasını istemediği ancak araya giren bazı odakların baskısıyla boyun eğmek zorunda kaldığı Kılıçdaroğlu'na neler söyleyecek?

Acaba, Kılıçdaroğlu, böyle bir sonuç çıkması halinde Mayıs sonuna kadar Genel Başkanlık koltuğunda kalabilecek mi?

Kılıçdaroğlu, koltuğu bırakmazsa, CHP, bir sonraki seçime kadar baraj altına doğru bir yolculuğa çıkacak mı?

Kılıçdaroğlu seçilse de seçilmese de Genel Başkanlık hesapları yapan ve bu yüzden mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içi darbeye yeltenecek mi?

Asıl, birileri şimdiden buna da kafa yorsalar çok iyi ederler.

İZMİR KAÇAĞI TUNCAY ÖZKAN!

Seçime bir aydan az zaman kaldı.

İzmir'e bir dönem ithal olarak getirilen ve sonra yerleşip bağcıların tepesine çıkarak İzmir'in siyasi patronu olmaya çalışan CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, sırra kadem bastı. Atatürk'e "ırkçı" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın bile gelip İzmir'de seçim çalışması yapmaya başlamışken Özkan'ı gören yok. Zaten son 1-2 yıldır Alsancak'taki ofisinin önündeki gevrekçide fiyatlar üzerinden propaganda videoları çekmek dışında İzmir'le ilgili hiçbir aktivitesi olmayan Özkan, buraları artık iyice boşladı. Şimdi de Ankara'yı bırakıp İzmir'e gelmiyor bile...

İZOTAŞ'TAN "İFLAS" DAVASI AÇIKLAMASI

Sizlere bu köşede geçtiğimiz Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş'ye (İZOTAŞ) açtığı iflas davasını aktarmıştık. Geçtiğimiz 3 Mart'ta açılan dava ile ilgili İZOTAŞ yetkilileri aradı. Belediyenin daha önce de İZOTAŞ'a iflas davası açtığını ancak söz konusu davanın kendileri tarafından kazanıldığını aktaran yetkililer, "Öncelikle, İZOTAŞ'ın Büyükşehir Belediyesi'ne herhangi bir muaccel (vadesi geçmiş) borcu bulunmamaktadır. Geçmiş dönem, yapılandırılmış borç için bu yöntem ile belediye tarafından aynı şekilde dava açılmış ve söz konusu dava tarafımızca kazanılmıştır" dedi. Şu anda da belediyenin iflas davası açmasının gerekçesi olarak gösterdiği borcun da yeniden yapılandırma ile ilgili çıkan kanun kapsamında olduğunu ifade eden yetkililer, "Bu borcun yapılandırması için belediyeye gerekli başvuru yapılmıştır. Borç yapılandırıldıktan sonra iflas davasıyla ilgili yine bir gerekçe kalmayacaktır.

Kamuoyu ve iş ortaklarımızın dikkatine sunarız" dedi. Biz de aktarmış olalım...