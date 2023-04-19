Büyükşehir 11 bin personel mi aldı yoksa 4 bin mi?

Maalesef İzmir'deki belediye başkanları, maaşlarını kendi ceplerinden ödemedikleri için belediyeye doldurabilecekleri kadar eş, dost, yandaş dolduruyor. Bu dönem özellikle Büyükşehir'deki HDP'li kadrolaşma dikkat çekti, İzmirlilerden çok, ülkenin değişik bölgelerinden gelenler işe yerleştirildi.

Peki Başkan Tunç Soyer, göreve geldikten sonra geçen 4 yılda toplam ne kadar personel alımı yaptı?

İşte bu soru önceki akşam televizyon programında, muhalefetin belediyeye 11 bin personel alımı yaptığı iddiası hatırlatılarak Soyer'e yöneltildi. Soyer, "11 bin rakamı nereden çıktı bilmiyorum. Bizim göreve geldiğimizden beri belediyeye aldığımız personel sayısı 4 bin küsur. 29 binden 32 bine çıktı" cevabını verdi.

HIZAL: SGK KAYITLARI ORTADA

Dün Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'la Soyer'in bu cevabını konuştuk. Çünkü 11 bin rakamını dillendirenlerin başında Hızal geliyordu. Hızal, "Sayın Soyer yine doğruyu söylememiş. Yanlış ve eksik bilgi vermiş. SGK rakamları ortada, belediye, 12-13 şirketiyle birlikte 1 Nisan 2019'dan bu yana toplam 11 binden fazla personel alımı yaptı. Soyer, sadece belediyenin kendi şirketlerinden yaptığı hizmet alımlarında çalışan personel sayısını vererek yanıltıcı konuşuyor. Oysa bu şirketlerin belediye dışında kendi faaliyetleri için yaptığı alımlar da var. Bu rakam 11 bini geçiyor" dedi. Hızal, "Sayın Soyer ile istediği yerde istediği ortamda bunu belgeleriyle konuşmaya ve tartışmaya hazırım ancak doğruyu söylediğimizi bildiği için buna yanaşacağını sanmıyorum" dedi.

Böylece nur topu gibi bir tartışmamız daha oldu. Bu arada biz de bu tartışmaya ışık tutması açısından şu anektodu aktaralım: Belediyede çalışan arkadaş ve tanıdıklarımız, özellikle Fuar Holleri'ndeki birimlerde personelin kalabalıktan dolayı zaman zaman oturacak sandalye bile bulamadığından dert yanıyor.

İZMİR SİYASETİNE YENİ BİR YILDIZ (!)

İzmir siyaseti yeni bir yıldız (!) daha kazandı. İYİ Parti'nin İzmir adaylarının tanıtıldığı toplantıda Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 2. bölge 2. sıra adayı Yiğit Karakış, tuhaf sözlerle giriş yaptı kent siyasetine...

Örneğin, İzmir 1. bölge 2. sıra adayı yapılan partinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'yle ilgili söylediği "Eğitim deyince akıllara Ümit (Özlale) Hocam geliyor ama benim eğitimim aslında ondan iyidir. Ben 3 senedir Harvard üniversitesindeki profesörlerden özel ders alıyorum" sözü çok çiğdi.

Ayrıca İzmir siyasetinde CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun rakip parti listesi için "Dönekler kampı" şeklindeki yakışıksız sözlerinin ardından Karakış'tan da kent siyasetindeki nezaket atmosferine aykırı bir açıklama geldi. Karakış, "İzmir merkez siyasetin kalesidir ve aslında korktukları budur.

2018'de baskın seçim nedeniyle bu kadar kalabalık olamadık ama o kapıyı zorlamaya devam ediyoruz. Biz o kapıyı vuracağız, kıracağız, İzmir'i de alacağız. Biz buraya vekil olmaya gelmedik, İzmir'in anahtarını teslim almaya geldik" diye konuştu.

İzmir'de yerel yönetimlerde yıllardır CHP iktidar. Karakış'ın vurdulu kırdılı sözlerinin hedefi de doğal olarak CHP... Karakış, olur da seçilirse bu şekildeki tuhaf konuşmalarıyla biz medya mensuplarına çokça haber malzemesi çıkaracak gibi...