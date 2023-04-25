İyi Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı tutuklandı

İyi Parti İzmir teşkilatında 'tutuklama' şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Menemen'deki bir özel hastanede devletin 147 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda tutuklanan kardiyoloji uzmanı Nurullah Tüzün'ün İyi Parti İzmir'in Uluslararası Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Tüzün, hastanede tedavi ve işlemler yapılmış gibi gösterilerek kamu zararına neden olunmasında başlıca sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklandı. İyi Parti İl Başkanlığı, Tüzün'ün tutuklanmasını partililerden gizlemeye çalıştı. İl yöneticileri, soranlara da, "Biz zaten gözaltına alınır alınmaz gidip özel izinle istifasını aldık" diyerek olayın büyümesinin önüne geçmek istedi.

"MASRAFLARI KARŞILAYACAK"

Bu arada Nurullah Tüzün'ün İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve il kongresinde onu destekleyen ve İzmir'den milletvekili adayı yapılan Öztürk Keskin'le yakın ilişkisi olduğu belirtiliyor. Hatta Bezircilioğlu'nun il kongresi sürecinde partililere, Tüzün'ü listesine almasının sebebi olarak, "Bize seçim masraflarının karşılanması yönünde taahhütte bulundu" dediği öne sürülüyor.

Devletin 147 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası zaten şok etkisi yaratmışken buna "Tüzün'ün partide seçim masraflarını karşılama sözü verdiği" yönündeki iddialarının da eklenmesi olayı daha da enteresan bir hale getirdi. Böyle bir ismin İyi Parti'nin İzmir'de önde gelen isimlerinden biri çıkması kent siyasetinde büyük yankı bulacaktır.

BATIÇİM KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Batıçim'in yüzde 30 hissesini 2021'de satın alan Ankaralı Aydın ailesine ait Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş, 10 ayrı enerji şirketindeki doğrudan veya dolaylı hisselerini, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş'ye satıyor. Rekabet Kurulu, bu satışa onay verdi. Satılması kararlaştırılan şirketler arasında İzmir'den Bornova Enerji şirketleri de bulunuyor. Öte yandan bu satış, kulisleri de hareketlendirdi. Çünkü, Çiftay İnşaat ile Sanko Grubu bünyesindeki Çimko Çimento, Batıçim'de de ortak. Batıçim'in yüzde 23.8 civarındaki hissesi Çimko Çimento'ya ait. İşte şimdi kulislerde Çiftay İnşaat ile Sanko'nun Batıçim hisselerinin alım satımı konusunda da bir görüşme yapıp yapmadığı sorusunun cevabı aranıyor.

CEM BAKİOĞLU DA 'KENT' DEFTERİNİ TAMAMEN KAPATTI

İzmir'in duayen işadamlarından Cem Bakioğlu, kentin önde gelen işadamlarını bir araya getirerek Özel Kent Hastanesi'ni kurdu. Hastanenin çoğunluk hisseleri 2011 yılında dünyanın dev yatırım fonlarından MID Europa Partners tarafından satın alındı. Bu fon da hisselerini geçtiğimiz haftalarda İstanbul merkezli Acıbadem Grubu'na sattı.

İşte bu satış yapılırken hastaneyi kuran Cem Bakioğlu da şirkette kalan yüzde 6.8 oranındaki hissesini satarak Kent Hastanesi defterini tamamen kapattı.