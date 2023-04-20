CHP’den 2. bölgede liste skandalı

CHP'nin İzmir 2. bölgede çıkardığı aday listesi tam bir skandal... CHP içinde de bugünlerde herkesin konuştuğu bu skandala göre, seçilme ihtimali olduğu değerlendirilen ilk 8 sırada sadece bir tek aday 2. bölgede ikamet ediyor.

O da 4. sıradan aday yapılan Bornovalı milletvekili Mahir Polat...

Listenin ilk sırasındaki CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İstanbul'dan ithal. İkinci sırada yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ekip arkadaşı Rıfat Nalbantoğlu da 2. bölgede değil 1. bölgedeki Alsancak'ta oturuyor.

KOCAELİ VE VAN'DAN İTHAL

3. sıradaki Rahmi Aşkın Türeli yıllardır Ankara'da yaşıyor. Demokrat Parti kontenjanından 5. sıra adayı yapılan Salih Uzun, Kocaeli'nden ithal. 6. sıradaki Deniz Yücel ise, 1. bölgede yer alan Urla'da havuzlu bir villada yaşıyor. 7. sırada yer alan Gelecek Partisi kontenjanından Mustafa Bilici de Van'dan ithal.

İlk başta 8. sıradan aday yapılan Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun prenslerinden İZBETON eski Genel Müdürü Hüseyin Sezer, 2. bölgedeki Bornova'da yaşıyordu. Ancak onu da son dakikada değiştirdiler. Yerine İstanbul'dan ithal Hacer Foggo'yu getirdiler. Eee bu iş böyle nasıl olacak? CHP, 2. bölgede yaşayanları ne zannediyor? Aday listesinde, bu bölgeyi bilen ve bu bölgenin sorunları ile haşır neşir olmuş sadece bir ismin olması burada yaşayan İzmirlilere CHP tarafından yapılmış büyük bir haksızlık...

"YOKSULLUK" DANIŞMANININ İZMİR KEYFİ

CHP'nin 2. bölge milletvekili adayı Hacer Foggo, yoksulluk üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Kendisi zaten CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörlüğü'nü yürütüyor.

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak videolarının metnini yazdığı belirtiliyor.

Ancak Hacer Hanım, İzmir'de yoksulların pek gidemediği deniz kenarındaki restoranların tadını şimdiden çıkarmaya başlamış... İşte bu da fotoğrafı....

İYİ PARTİLİ ADAYDAN BİR TUHAFLIK DAHA

İyi Parti'nin İzmir 2. bölge 2. sıra adayı Yiğit Karakış'ın tuhaf konuşmalarıyla biz gazeteciler için çok malzeme çıkaracağını dün sizlere aktarmıştık. İşte dakika bir gol bir... Önceki günkü aday tanıtımında "Kapıyı vuracağız, kıracağız, İzmir'i alacağız.

Biz buraya vekil olmaya gelmedik, İzmir'in anahtarını teslim almaya geldik" gibi tuhaf sözler sarfeden Karakış'ın, yine ilginç bir icraatı çıktı ortaya. Karakış, İzmir'de partililer ve vatandaşlara gönderdiği mesajda aynen şunları söylüyor:

"İyi günler İzmir. Seçim süresince size bol miktarda mesaj göndereceğim. Önceden izninizi almak istedim. SMS listemden cikmak istiyorsanız tıklayın. Ama yapmayın.

Bu genç kardeşinize kıymayın."