Çimentaş’ta İtalya’ya ‘para kaçırma’ davasında hapis kararı çıktı

Çimentaş, İzmir ve Türkiye'de sanayinin amiral gemilerinden biri. Binlerce kişiye istihdam sağlayan şirketin yüzde 56.1'i İzmirli Akgerman Ailesi ve ortakları tarafından 2001 yılında İtalyan Cementir Holding'e satıldı. Cementir, o yıl diğer ortaklara çağrı yaparak topladığı hisselerle şirketteki payını yüzde 97'ye çıkardı. Böylece, Çimentaş'taki yatırımı için toplam 227 milyon dolarlık harcamayla 2001 yılında Türkiye'ye yapılan en büyük sabit sermaye yatırımını gerçekleştirmiş oldu. Bugünün kurlarıyla hesaplandığında Cementir'in Çimentaş hisseleri için ödediği para, 5 milyar liraya yakın bir rakama tekabül ediyor.



ŞİRKET KAYNAKLARINI İTALYA'YA

Cementir, bunun ardından Çimentaş üzerinden yaptığı yeni satın alımlarla Türkiye'deki yatırımlarını artırdı. Ancak 2005 ve 2009 yıllarında yapılan bir işlem ise, sermaye piyasalarında bomba etkisi yarattı.

Buna göre, Çimentaş, İtalyan ana ortak Cementir Holding'den Alfacem S.r.L. ünvanlı şirketi 2005'te 85 milyon Euro karşılığında satın aldı. Alınan bu şirket o dönemki Çimentaş yöneticileri tarafından 2009 yılında Cementir Holding'e yani İtalyan ana ortağa aynı bedelle geri satıldı.



SERMAYE PİYASASI KURULU EL KOYDU

Buna küçük şirketin geri satış bedelinin emsallerine göre düşük tutulduğunu iddia eden diğer yatırımcılardan büyük tepki geldi ve konu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) radarına girdi. Nitekim, SPK, 2014'te bu şirketin ana ortağa geri satışının emsallerine aykırı şekilde düşük bedelle gerçekleştirilerek "örtülü kazanç aktarımı" yapıldığı yönünde karar aldı.

SPK, o günkü rakamlarla toplam 101 milyon 811 bin liralık Çimentaş tarafından katlanılan finansman giderinin şirkete iadesi yönünde karar aldı. İşin Türkçesi, SPK kararına göre, İtalyanlar, İzmir firması Çimentaş'ın kaynaklarını bu alım satımlarla diğer ortaklardan kaçırıp kendi ülkelerine aktarıyorlardı.



ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE CEZA ÇIKTI

Şirket bu karara yargı yoluyla itiraz ederken SPK da o dönem Çimentaş'ın İtalyan yöneticilerine suç duyurusunda bulunma kararı da aldı. Yapılan yargılamalar sonucunda İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi 2022 yılında Çimentaş'ta satışın yapıldığı dönemin yönetim kurulu başkanı ve murahhas azasına bu satış işleminden dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. İki isme ayrıca 112 bin lira para cezası kesildi.



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ONADI

Son olarak Çimentaş'tan geçtiğimiz arife günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada bu ceza kararının İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi tarafından "onandığı" duyuruldu. Açıklamada ceza alan bu iki eski yöneticinin şu an şirketin yönetim kurulunda yer almadığı ve şirketle bir ilişkisinin olmadığı aktarıldı. Ayrıca bu iki ismin aldıkları mahkumiyet kararına karşı Anyasa Mahkemesi'ne başvurduklarının öğrenildiği de kaydedildi.

Yabancı yatırımcı geldiğinde seviniyoruz...

Bu ülkeye, üretim ve istihdam sağlamaya gelenlerin başımızın üzerinde yerleri var. Ayrıca yabancı yatırımcıların ülkemizde ettikleri karı yasal yollardan ülkelerine aktarmasında da bir sakınca yok. Ancak burada da iddia edildiği gibi 'örtülü kazanç aktarımı' yapılıyorsa bu hem kent ve ülke kaynaklarının hem de küçük ortakların haklarının yağmalanması anlamına gelir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın