CHP İzmir’de huzursuzluk sesleri!

CHP'nin İzmir Milletvekili adaylarından Deniz Yücel, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı 5 yıl yaptı. CHP'li meclis üyeleri bile genel başkan yardımcılarına Yücel'in kendilerine selam verme zahmetinde bulunmadığı şikayetinde bulundular. Biz de 4 Ocak 2023'teki yazımızda "Deniz Yücel o kadar başarısız ki yerine kim gelirse gelsin fark yaratır" dedik. Gerçekten de Aslanoğlu halkla iç içe olma konusunda Yücel dönemine göre çok daha iyi bir performans sergiledi. Bu konuda hakkını yememek lazım...

BAZI YÖNETİCİLER ŞİKAYETÇİ

Ancak O'nunla ilgili de yönetim içinde sıkıntılar yaşandığı haberleri gelmeye başladı.

Biz de araştırdık. Aslanoğlu'nun bazı tavır ve söylemlerinden dolayı yönetim kurulundaki bazı isimlerde rahatsızlık oluştuğu belirtiliyor.

İl yöneticileri genelde yapılan çalışmalardan haberdar olmadıklarından yakınıyor. Zaten kendisi bir süredir yönetim kurulunu da toplamıyormuş. Bu arada kulislerde kendisinin göreve gelmesinde etkin olan isimlerden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da Aslanoğlu'ndan desteğini çektiği konuşuluyor.

CHP'Lİ CHP'LİNİN KURDUDUR!

CHP diğer partilere benzemez. "İnsan insanın kurdudur" şeklindeki meşhur sözde olduğu gibi CHP'linin en büyük rakibi de yine CHP'lilerdir. O yüzden herkes İl Başkanlığı gibi önemli bir koltuğa oturan kişinin her yerinden çekeler. Bakalım Aslanoğlu yönetim içinden gelmeye başlayan bu sesleri dindirip yoluna sorunsuz devam edebilecek mi?

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendisine desteği sürdükçe bunda çok zorlanmayacağını söylemek de mümkün.

İYİ PARTİ'NİN İZMİR İL BAŞKANI NEREDE?

İYİ PARTİ İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği aday karşısında seçimi küçük bir oy farkla kazandı. İş dünyasının içinden gelen Bezircilioğlu için parti içinde beklentiler fazlaydı. Ancak Genel Başkan Meral Akşener, 6'lı Masa'dan kalkıp 2 gün sonra geri dönerek seçmen nezninde yara aldı.

Güvenilirliliği tartışma konusu oldu. Partinin oylarında büyük düşüş yaşandı.

SAHADA GÖREN KAÇ KİŞİ VAR?

Ancak, Bezircilioğlu da böylesine kritik bir seçim öncesi hiç iyi bir performans sergilemiyor.

Bu net. Kendisini sahada gören kaç kişi var?

Açıkçası İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu ve Öztürk Keskin dışında sahada olan çok isim de göremiyoruz. Yiğit Karakış diye 2. bölgede bir adayları var, o da insanlara garip garip mesajlar atıp duruyor. 2. bölge 1. sıra adayı Hüsmen Kırkpınar'dan da doğru düzgün bir haber gelmiyor.

Bir dönem iki bölgeden 3'er milletvekili çıkarma hayalleri kuran İyi Parti'yi İzmir'de bu beklentisine kıyasla büyük bir hayal kırıklığı bekliyor gibi...

O ATATÜRKÇÜ DERNEKLERE DE YAZIKLAR OLSUN!

ATATÜRK'E 'ırkçı' demesine rağmen CHP'nin İzmir'de 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı yapılan Yüksel Taşkın gördüğü tepkileri dindirebilmek için Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) şubelerine ziyaretleri artırdı. En son ADD'nin Balçova ve Torbalı şubelerini ziyaret etti. Hadi Yüksel o sözlerine rağmen kendisinde ADD'leri ziyaret edecek yüz buluyor diyelim. Peki, o ADD şubelerinin yöneticileri böyle bir ismi nasıl karşılarına alıp sohbet ediyor, birlikte fotoğraflar çektiriyor?

Taşkın'dan önce asıl o ADD yöneticilerine yazıklar olsun demek gerekiyor.