Taşkın, CHP’ye kaç vekile mal olacak

CHP'yi içindeki ulusalcıları tasfiye edip HDP ile aynı çizgiye getirmek gerektiğini savunan Prof. Dr. Yüksel Taşkın, genel başkan yardımcısı yapıldığı partinin İzmir milletvekili adayı gösterildi. Hem de 1. bölge 1. sıradan...

Bu zatın "Kemalizm ırkçılıktır" dediği sabit... Ayrıca, FETÖ elebaşını öven makaleler yazdığı da...

CHP'nin, böyle bir ismi İzmir'den 1. bölge sıradan aday göstermesi bir hata olarak değerlendirilemez. Bu bilinçli yapılmış bir tercihtir.

Bu, CHP'nin yeni sahiplerinin Atatürk'e bağlılığıyla bilinen İzmir üzerinden vermek istediği bir mesajdır.

"ATATÜRKÇÜLÜK BİTTİ" MESAJI

CHP, artık Atatürkçülüğü kendi içinde alaşağı ettiğini bu mesajla dünya aleme ilan etti. Üstelik bir dönem ulusalcı geçinen, Cumhuriyet mitingleri bile düzenleyen ve Taşkın'ın yazdığı Taraf Gazetesi'nin tetikçiliğini üstlendiği Ergenekon kumpasında 5 yıl hapis yatan Tuncay Özkan'ı da onun hemen ardından 2. sırada aday yapılması da bu mesajın en önemli parçasıdır.

Ancak, Tuncay Özkan gibilerin kendilerine yapılan bu operasyonu algılayabilecek reflekslere sahip olmadıkları için buna tepki göstereceklerine Taşkın'ı övme yarışına girmeleri de ibretlik.

Şimdi bu Yücel Taşkın Efendi, ikide bir çıkıp kendisine haksızlık yapıldığını, sözlerinin çarpıtıldığını, bağlamından koparıldığını söyleyip duruyor. Besbelli ki, amacı İzmir'de kendisine yönelik tepkileri bir nebze olsun azaltabilmek.

Ancak İzmirli buna kanmıyor, kanmaz da...

Taşkın, şimdi yaptığı gibi Atatürkçü Düşünce Derneklerini ziyaret etse de hatta Anıtkabir'de gidip çadır kursa da artık boş...

CHP İzmir gibi Atatürk'e bağlı bir kente Taşkın gibi bir ismi dayatma cüreti gösterdi ancak bunun bedelini çok ağır ödeyecek.

CHP'NİN OYLARI AZALIYOR

Nitekim, Taşkın tercihinin CHP'ye İzmir'de çok büyük oy kaybettirdiği görülüyor. Bu anketlere de yansıyor.

CHP'nin iki bölgeden 9'ar milletvekili çıkarma hedefiyle girdiği seçim sürecinde kendi yaptırdığı ankette bile en fazla 7'şer milletvekili çıkarabileceği sonucuyla karşılaştığını geçtiğimiz günlerde yazdık.

Şimdi CHP'nin son yaptırdığı anketle ilgili gelen bilgiye göre, Türkiye İşçi Partisi'nin de etkisiyle CHP'nin 2. bölgede 7. vekili çıkarmasıyla ilgili büyük bir risk oluştu.

Kim ne derse desin CHP'nin oylarındaki bu düşüş eğilimin en büyük sebeplerinden biri Taşkın'ın 1. sıra adayı yapılmasıdır.

Taşkın'ı aday göstermek CHP'ye İzmir'de en az birkaç vekile mal olacak.

İzmirli hoşgörülüdür ancak Atası için 'ırkçı' diyen birine de hoşgörülü davranmaz.