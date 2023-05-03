CHP’nin mitingi daha kalabalıktı ama galip AK Parti oldu

İzmir'de hafta sonu AK Parti ve CHP mitingleri yapıldı. Herkes günlerdir bu mitingleri kıyaslıyor.

Hangisi daha kalabalıktı tartışmaları yapılıyor. Çok uzatmadan söylersek, CHP mitinginin daha kalabalık olduğu bir gerçek. Genel kanaat de zaten bu yönde. Neticede CHP, bu mitingi tek başına değil HDP desteği, Millet İttifakı'ndaki 5 partinin liderleri ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının katılımıyla düzenledi. AK Parti ise, tek başına gövde gösterisi yaptı. CHP'nin yıllardır İzmir'de yerel yönetimlerde iktidar olduğu gerçeği de ortada. Bu nedenle CHP'nin topladığı kalabalığın daha fazla olması normal. Nitekim, bunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "Onların mitingi bizden yüzde 20, yüzde 30 daha kalabalıktı" diyerek açık sözlülükle dile getirdi.

DAHA FAZLA HEYECAN YARATTI

Fakat, CHP'ninki daha kalabalık olsa da bizce bu miting yarışından galip çıkan AK Parti oldu. Çünkü, yaratılan heyecan açısından bakıldığında AK Parti'nin mitingi kendi kitlesi ve potansiyel oy tabanı üzerinde daha fazla şevk yarattı.

Çünkü, AK Parti'nin İzmir koşullarında bu kadar insanı bir araya toplaması gücünü koruduğunu ve bunu artırabileceğini ortaya koydu. Oysa, CHP'nin mitingi daha kalabalık olmasına rağmen kendi kitlesinde ve potansiyel tabanında AK Parti'ninki kadar heyecan yaratmadı.

Ayrıca CHP'nin mitinginde Muharrem İnce'nin 2018'de Cumhurbaşkanı adayıyken İzmir'de yaptığı mitingteki kalabalığın toplayamadığı da bir başka gerçek. Bu arada iki mitingin çiçeği burnundaki AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve yine çiçeği burnundaki CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun hanesine 'artı' olarak yazıldığı da söylenebilir..

SOYER'DEN CESUR PAYLAŞIM: 7. OK NEPTÜN HANIM!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, kentte bugüne kadarki başkan eşlerinden çok farklı bir kulvarda ilerliyor. Bir yandan İzmir Köy-Koop Birliği'ndeki başkanlık göreviyle aktif çalışmalar yapıyor. Diğer yandan belediyenin özellikle tarımsal destek faaliyetleri üzerinde de çok etkili. Hatta Köy-Koop üzerinden belediyeye sattığı on milyonlarca liralık sütle ilgili şikayetler üzerine savcılığın hazırlattığı bilirkişi raporunda Soyer çiftinin başlarını ağrıtabilecek tespitler var.

İLGİNÇ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Durum böyleyken Başkan Soyer, CHP'nin hafta sonundaki mitinginde eşiyle beraber kalabalığı selamlarken çekilen videolarıyla ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Soyer, paylaşımına CHP'nin 6 okuna atıfta bulunarak, "7. ok" ifadesi ve kalp işareti koydu.

Soyer'in, Neptün Hanım'la ilgili 4 yıldır yapılan "eş başkan" yakıştırmaları ortadayken üzerine eşini esprili bir paylaşımla CHP'nin 6. okuna 7. ok olarak eklemesi oldukça cesurca! Başkan Soyer de Neptün Hanım da gelen tüm eleştiri ve şikayetlere rağmen bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu kendi tercihleri. Bu çalışma modellerine 'kanunların çizdiği çerçeve içerisinde olduktan sonra' saygı da duymak lazım.