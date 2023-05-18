Kemal Kılıçdaroğlu’ndan İzmirliye büyük kazık!

Evet, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi heva ve hevesine kapılıp resmen İzmirliye hatta kendi partisinin İzmir örgütüne kazık attı. Yaptığı, 'kazık atma' sözünden başka hiçbir kelime ile izah edilemez. CHP İzmir'den seçilen diğer partilerin milletvekillerinden bahsediyorum... CHP, 14 Mayıs'ta 2018 seçimlerinde olduğu gibi İzmir'de iki bölgeden 7'şer olmak üzere yine 14 vekil çıkardı ancak vekil sayısı 10'a düştü. Çünkü, listelerinde Demokrat Parti'den Haydar Altıntaş ve Salih Uzun'u, Gelecek Partisi'nden Mustafa Bilici'yi ve Deva Partisi'nden Seda Kaya Ösen'i İzmirlinin ve CHP'linin oylarıyla milletvekilliğine taşıdı.

ÜSTELİK 3'Ü İTHAL

Üstelik, Ösen haricindeki diğer 3'ü, İzmir'le uzaktan yakından alakası bile olmayan ithal isimler... Bu 4 isim yarın öbür gün CHP'den ayrılacak ve yüzbinde bir oyu olduğu bile şüpheli olan partilerine geçecekler. Hatta belki de ithal olan 3'ü bir daha İzmir'e bile gelmeyecek. Bu durumda da CHP'nin kale olarak gördüğü İzmir'deki vekil sayısı 10'a düşecek. Zaten bu 10 vekilin ilk sıradan aday yapılan ikisinin de İzmirle hiçbir alakası yok. Atatürk'e "faşist" diyen Yüksel Taşkın ile LGBTİ aktivisti Gökçe Gökçen'i ithal vekil seçildikleri İzmir'de bıraksan Kemeraltı'nı bile bulamazlar. Geriye CHP'nin kalıyor İzmirli 8 vekili... Bu da İzmir'in Ankara'daki temsilinde gücünün azalması demek.

VEKİLLERİ PEŞKEŞ ÇEKTİ

Yani Kemal Bey, sırf Cumhurbaşkanı olabilme hayaliyle partisine ve İzmir'e böyle bir kazık attı. Partisinin İzmir'de zaten rahat rahat çıkaracağı 4 vekili bu tabela partilerine peşkeş çekti. CHP, İzmir'de güçleneceğine kan kaybetti. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz sözünde olduğu gibi bu da İzmirlinin yıllardır CHP'yi seçimlerde birinci parti yapmasının cezası oldu... Yazıklar olsun!

YÜZDE 1 KATKILARI YOK

Öte yandan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'ndan da dün dobra bir açıklama geldi: "İzmir'de İyi Parti dışındaki dört partinin zaten oy oranı yüzde 1 düzeyinde..." Sonuçta Kılıçdaroğlu, eğer 28 Mayıs'ta son anda bir mucize gerçekleşmezse Cumhurbaşkanı seçilemeyecek ancak geriye hayallerin peşine takılarak İzmirlilere 'tıpış tıpış' oy verdirip yüzde 1 oya 4 vekili peşkeş çekmesi kalacak. İzmirli bunun hesabını elbet bir gün sorar.

"VEKİLLER YOKSA OYLAR NEREDE"

ÜSTELİK ne İzmirliler ne de CHP örgütünün büyük bölümü yedikleri bu kazığın hala farkında bile değil... Arada gerçeği gören CHP'nin geçen dönemki milletvekillerinden Tacettin Bayır gibi birkaç kişi var o kadar... Bayır, yaptığı açıklamada başlarına geleni "İzmir için bir başarı grafiğinden bahsedemem. Bir başarısızlık var. 2018 seçimlerinde İzmir'de 7-7 vekil çıkarmıştık. Ancak 14 Mayıs seçimlerine geldiğimizde 2 bölgede 2'şer koltuk başka partilere verildi. Ancak başka partilerden de oy geldiyse bu oylar nerede? Yani o partilerden bize oy gelmedi ve bizden 4 vekil aldılar. İdareci adam başarısız olduğunu söylemez ancak rakamlar onu söylemiyor. 9-9'lar, 8-8'ler nerede? Artı oylar olsa, olması gereken buydu. Demek ki listeler olumsuz yansıdı. Yarın bunlar farklı görüşte olduğu için belki de ayrılıp grup kuracaklar. O zaman neden bir araya geldik?" sözleriyle ifade etti.