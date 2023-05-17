Kalp işaretiyle seçim mi kazanacaksınız!

İzmir'de CHP'li siyasetçilerin çok büyük bir bölümü kendi emeklerinin değil kent halkının hassasiyetlerinin rantını yiyor. Yani birkaçı hariç hiçbiri aslında öyle ahım şahım iş yapmıyor. Ancak, sandık kurulduğunda İzmirli gidip oyunu bazı hassasiyetlerinin etkisiyle CHP'nin gösterdiği adaylara verdiği için bunlar da makam ve mevki sahibi oluyorlar. Sonra da kendilerini bir şey zannediyorlar.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun desteğiyle girdiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde hezimete uğradı.

Yüzde 50 sınırına yakın oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4.5 puan gerisinde kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimde Erdoğan'ın açık ara farkla kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İKİNCİ TUR TOPLANTISI

İşte İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve bazı milletvekili adaylarıyla bir araya gelip ikinci turu konuştular.

Ancak toplantıdan öyle bir fotoğraf servis ettiler ki, "Pes yani" dememek mümkün değil...

Beyler bayanlar oturmuşlar, konuşmuşlar ve İzmir'de oyları artırmanın yolunu bulmuşlar!

Hepsi geçmiş objektifin karşısına, seçim döneminde sık sık yaptıkları gibi iki elleriyle kalp işareti yapıp poz vermişler...

ÖNCE İŞİNİZİ DOĞRU YAPIN

Sevgi kelebekleri! Hala halkı bu işaretle 'kafesleyeceklerini' sanıyorlar.

Siz eğer gerçekten liderinize, partinize katkı yapmak istiyorsanız önce işinizi doğru düzgün yapın beyler bayanlar...

Bu kente hizmet edin. Bakın dışarıdan gelen herkes İzmir'de gördükleriyle şok yaşıyor. Kent tam bir keşmekeş. Körfez hala kokuyor, trafik berbat, kentleşme desen feceaat. Ancak siz hala böyle kalp işaretleriyle iş yapmaya çalışıyorsunuz.

Bırakın artık böyle çocuklukları...

ÖZKAN'IN 'TROLÜNDEN' İSTİFA İSTEYENLERE: "İT SÜRÜLERİ"

HDP'li Sırrı Sakık, geçmişte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen CHP'lilere "Siz Mustafa Kemal'in askeri değil, generali olsanız ne yazar. İt sürüleri" demişti. CHP, bu sözü sineye çekip sırf iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenebilmek için HDP'yle iş tuttu.

YENİ BİR VAKA DAHA YAŞANDI

Şimdi 14 Mayıs seçimlerinin ardından yeni bir 'it sürüleri' vakası yaşandı. CHP içinde 14 Mayıs seçimleri ve seçim gecesinde yaşananlarla ilgili Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan tartışılıyor.

CHP içinde Özkan'ın istifa etmesini isteyenler var. İşte medyada 'Özkan'ın trolü' olduğu yönünde haberler çıkan ve Buca Belediyesi'nden maaş alan H.A.Ü, partide Özkan'ın istifasını isteyenlere sosyal medyada 'it sürüsü' diye saldırdı.

Özkan istifa çağrılarına "Görevimin başındayım" diyerek cevap verdi. Ancak bu tartışma ve böyle çirkin atışmalar biteceğe benzemiyor.