Provokasyonlara karşı sağduyu!

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerinden birine giriyor. Bir yol ayrımına geldik. 14 Mayıs'ta ya bağımsız ve büyük Türkiye'nin yoluna devam edeceğiz ya da yeniden başka ülke ve uluslararası kuruluşlardan talimat alan ve sürekli onlara yaranmaya çalışan Türkiye'nin yoluna gireceğiz. Halkımız en doğru seçimi yapacak ve Türkiye yoluna devam edecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Yalnız bu süreçte tansiyonun giderek yükselmesi ve içlerinde İzmir'in de olduğu bazı kentlerden gelen saldırı ve kavga haberleri can sıkıyor. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın sağduyumuzu korumak zorundayız. Özellikle seçim sonuçları açıklandıktan sonra yapılacak provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız.

CHP'DE MİLYONLUK KUMANYA TARTIŞMASI!

Türkiye, seçime kilitlenmişken CHP'de kumanya tartışması çıktı. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun toplantı yaptığı ilçe başkanlarına seçim günü sandık görevlilerine verilecek kumanyaların alımı için bir firmanın sunduğu kişi başı 125 liralık teklifi ilettiği ve alımların buradan yapılmasını istediği iddiaları gündeme geldi. Yine iddiaya göre, bu firma Aslanoğlu'nun yakın arkadaşı Serdar Deniz'in şirketiydi. Aslanoğlu'nun, belediye başkanlarını da arayarak bu teklifi ilettiği ve alımların buradan yapılmasını istediği öne sürüldü. Bu iddialar ilginçti. İzmir'de pazar günkü seçimde 9 bin 877 sandık kurulacağına ve CHP'nin bu sandıklarda temsilcisi bulunacağına göre ortada en az 1-1.5 milyon liralık bir kumanya harcaması söz konusuydu.

BAZILARI KENDİSİ HAZIRLIYOR

Biz de konuyu araştırdık. Görüştüğümüz bir belediye başkanı, kendilerine İl Başkanlığı'ndan 125 liralık teklifle ilgili firma ismi belirtilmeden bir metin iletildiğini ancak herhangi bir zorlama ile karşılaşmadıklarını söyledi. Söz konusu belediye başkanı, ancak bir başka belediyeye iddialarda yer alan söz konusu firmanın isiminin verildiğini öğrendiğini aktardı. Görüştüğümüz bir başka belediye başkanı ile bir ilçe başkanı ise, "Kumanyaları biz kendimiz hazırlayacağız" dedi. Biz de İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na konuyu sorduk.

"TALİMAT VERSEK SANDVİÇ İSTEMEYİZ"

Aslanoğlu, sandık görevlilerinin gıda ihtiyacının o gün en iyi şekilde karşılanması gerektiği yönünde ilçe başkanlarına talimat verdiğini ancak bir firma zorlaması yapmalarının ise kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. Aslonoğlu, "Yani bazı ilçelerimiz bunu kendisi hallediyor. Bazı ilçe yönetimlerimize maddi destekte de bulunuyoruz. Zaten belediyelerin birçoğunun kendi gıda tesisleri var. Ortada bir firmadan alın diye bir talimatımız ise, kesinlikle yok. Böyle bir talimatımız olsa yerine gelirdi, gelmediğine göre böyle bir talimat da yok demektir. Ayrıca bir il başkanı olarak belediyelere bir talimat vermeyiz. Eğer veriyor olsak bu talimat da sandviç olmazdı" dedi.