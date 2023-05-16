Kılıçdaroğlu artık koltukta oturamaz!

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isimleri geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ekarte ederek büyük iddialarla girdiği seçimde hezimete uğradı. İkinci tur, artık bir formaliteden ibaret. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sandığa gitmeyeceklerin de etkisiyle ikinci turu açık ara kazanacak gibi gözüküyor. Bu sonucun ardından artık Kılıçdaroğlu o koltukta oturamaz. Oturmakta ısrar ederse de kaybeden hem kendisi hem de CHP olur. Çünkü bu hezimetin başlıca sorumlusu kendisidir. Tüm stratejisini PKK yandaşı HDP'nin oyları üzerine kurdu. Bu hatasıyla Türkiye'nin devletine ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne bağlı büyük çoğunluğunun hışmına uğradı.

ELİNİ VURMASININ ANLAMI

Ayrıca Millet İttifakı'nı da yanlış kurguladı.

Üstelik, AK Parti'den oy tırtıklayacaklarını sandığı ancak gerçekte sıfıra yakın oyları olan Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne kendi listelerinden 38 milletvekili seçtirerek göz göre göre CHP'nin hakkını yedirdi. CHP liderinin dün makam koltuğunun önünde elini masaya vurarak yaptığı "Sonuna kadar mücadele edeceğim" açıklaması ve heceleyerek söylediği "Bu-ra-da-yım" sözü aslında "Koltuğu bırakmaya hiç niyetim yok" demektir. Böyle anlaşılmalıdır. Ancak artık iş işten geçti. Biraz ağır olacak ancak, dün görüştüğümüz bazı CHP'lilerin "Bu saatten sonra onu oradan tükürükle kovalarlar" dediğini de buraya not düşmüş olalım.

İKİ KAYBEDEN: ASLANOĞLU VE BEZİRCİLİOĞLU

Bu seçimin İzmir'deki kaybedenlerin başında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İyi Parti İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu geldi... Aslanoğlu, seçim sürecinin başından bu yana İzmir'de 9'ar vekil çıkaracaklarını söylüyordu. Olmadı.

Ayrıca AK Parti'nin İzmir 1. bölgeden 4. sıra adayı gösterdiği Ergenekon kumpası mağduru Mehmet Ali Çelebi için "Seni vekil seçtirmeyeceğiz" diyerek kendini bağlayan bir çıkış yaptı. Ancak Çelebi bir kez daha Meclis'e girdi.

DESTEKSİZ ATMA ŞAMPİYONU

Peki, Bezircilioğlu'nun İzmir'den 5+4 yani toplamda 9 vekil çıkarma iddiasına ne demeli? İyi Parti 3 vekil zor çıkardı. Bir partinin il başkanlığına gelmişseniz konuşurken söylediklerinizin ayaklarının öyle veya böyle yere basmasına dikkat etmeniz gerekir. Bezircilioğlu ise, bu söylediğiyle seçimin desteksiz atma şampiyonlarından biri oldu. İki il başkanının işi artık zor.

YENİ ASIR NE YAZARSA O!

Bu köşede geçtiğimiz 26 Nisan'da "CHP İzmir'de anket şoku" başlıklı bir yazı kaleme aldık. Bu yazıda CHP'nin gizli tuttuğu kendi anketinde İzmir oylarının düşme, AK Parti'nin oylarının ise, yükselme eğilimine olduğunun görüldüğünü aktardık. CHP'li yetkililerin İzmir'de 9+9 milletvekili çıkaracakları yönündeki beyanlarına rağmen söz konusu ankette CHP'nin iki bölgeden 7'şer ve AK Parti'nin de 4'er vekil çıkaracağının gözüktüğünü ifade ettik. Bazı CHP'liler bu yazdıklarımıza burun kıvırdı, inanmak istemedi. Ancak işin gerçeğini bilenler "Doğru yazıyorsunuz" diye hakkımızı teslim etti. İşte 14 Mayıs seçiminde de İzmir'deki sonuç tam da bizim yazdığımız gibi çıktı. Böylece, İzmir'de siyasetin CHP'li belediyelerden beslenen, yanlı bazı internet sitelerinden değil Yeni Asır'dan izlenmesi gerektiği gerçeği bir kez daha görülmüş oldu.