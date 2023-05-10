Kemeraltı’nda CHP belediyeciliğine ‘soğan’ matı

Atatürk'ün de dediği gibi bu millet zekidir... Samimi olanla olmayanı, hizmet edenle etmeyeni ayırmasını çok iyi bilir. Yeri geldiğinde öyle bir şey yapar ki, gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyar...

İşte, İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir grup esnafın, zeka içeren 'soğan' eylemiyle CHP'yi belediyecilik hizmetleri üzerinden adeta 'mat' etmesi de bunun en güzel örneklerinden biri oldu.

Biliyorsunuz, soğan fiyatları, geçtiğimiz günlerde mevsimsel etki ile tırmanışa geçti, ardından da yeni mahsulün hasat edilmeye başlamasıyla düştü. Bu süreçte CHP, soğan fiyatları üzerinden bolca propaganda yaptı.

KEMERALTI KAN AĞLIYOR

Diğer yandan CHP'nin yerel yönetimlerde iktidar olduğu şehrimizde kentsel hizmetlerin durumu da İzmir'in malumu... En basitinden Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı Çarşısı'ndaki alt yapı çalışmalarını 2 yıldır bitiremiyor. Esnaf ve vatandaş isyanda...

Çarşıp esnafı, bu durumu öyle bir eylemle protesto etti ki, CHP'nin soğan üzerinden yaptığı propaganda ile İzmir'deki şehircilik fiyaskosu tüm berraklığıyla ortaya konuldu.

YEŞİLLENMEYE BAŞLADI

Esnaf, Kemeraltı'nda 2 yıldır bitirilemeyen çalışmaları, sokaktaki bozuk yola soğan ekerek protesto etti. Eylemle ilgili yayınlanan videoda, ekilen soğanların yeşillendiği bile görülüyor!

Bugün 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'un Narlıdere Metrosu'nda deneme seferine katılacağı program son anda iptal edilmiş. Biz de Kemal Bey'e bitmemiş metronun direksiyonuna geçip seçim şovu yapmak yerine İzmirlinin gerçek sıkıntılarını görmek için Kemeraltı'na gelmesini önerecektik.

Bir dahaki sefere artık!

ŞEBNEM BURSALI İZMİR İÇİN FIRSAT

İzmir, 14 Mayıs'ta milletvekillerini seçecek.

Partisi ne olursa olsun umarız İzmir'i en iyi şekilde temsil edecek ve Ankara'da kentin sorun ve taleplerini sıkı bir şekilde takip edebilecek isimleri Meclis'e göndeririz.

Bizi takip edenler bilirler, biz burada öyle laf olsun diye kimseyi övmez ve kimseye de kefil olmayız. Bunun aksini ortaya koyacak tek bir yazımız bile bulunamaz. Ancak, bugün gazetemizin yıllarca genel yayın yönetmenliğini yapan AK Parti İzmir 1. bölge 3. sıra milletvekili adayı Şebnem Bursalı ile ilgili bir parantez açmak istiyoruz.

İZMİR'İN SORUNLARINA HAKİM

Şebnem Hanım, uzun yıllar gazetecilik yaptığı İzmir'i sokak sokak bilen ve tüm sorunlarına hakim olan bir isim. Kentteki popüleritesi ve sokaktaki vatandaştan iş dünyasına kadar partili partisiz her kesimden İzmirli ile olan iyi diyaloğu ortada.

İzmir'in yanı sıra Ankara'daki gazetecilik çalışmalarıyla da siyaset ve bürokrasi dünyasıyla da çok iyi ilişkileri olan bir isim. Bu açıdan biz Şebnem Hanım'ın vekilliğinin İzmir'in Ankara'da daha etkili temsili için bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz. Ancak tabii ki, son karar İzmirlinin...