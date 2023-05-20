Tuncay Özkan’ın büyük medya imparatorluğu!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan çok enteresan bir isim.

Nereye gitse kavga, nerede olsa tartışma çıkıyor. CHP'den ithal milletvekili adayı yapıldığı İzmir'de kentin siyasi patronu olmak istedi. Önce Büyükşehir Belediye eski Başkan Aziz Kocaoğlu ile ardından da şu anki Başkan Tunç Soyer ile kapıştı.

Ancak sonuçta kaybetti. Çünkü CHP kurultayında delegeden çizik yiyince Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu kaybetti.

Ardından da CHP İzmir örgütünde kontrol son dönemde Tunç Soyer'e geçti.



YENİDEN HEDEFE KONULDU

Özkan, şimdi de CHP'nin 14 Mayıs'taki seçimde yaşadığı yenilginin ardından hedefte. Seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar ve Özkan'ın kontrolünde olduğu belirtilen ANKA Haber Ajansı'nın seçim sonuç verilerini servis ediş şekli üzerinden kıyasıya eleştiriliyor. Hatta görevden alınması isteniyor. O da direniyor. Hatta önceki akşam çıktığı bir TV kanalında ağlamaya çalışması ve ağlamaklı konuşması da çok etkileyiciydi!

Bu tartışma ile Özkan'ın ANKA Haber Ajansı ve KRT TV ile olan ilişkisi de tekrar gündeme geldi. Özkan da bu iki medya markasını bünyesinde bulunduran Güneşim Medya isimli şirketin sahibi gözüken Ali Fırat Atabaş da ısrarla aralarında bir ortaklık ilişkisi olmadığını söylüyor. Ticaret Sicil Gazetesi verilerine bakıldığında da gerçekten kağıt üzerinde Özkan'ın bu medya organlarında hiç hissesi bulunmuyor.



OĞLUNUN İSMİNİ TAŞIYOR

Peki bu gerçekte de böyle mi?

Bizim medya dünyasında da bu iki medya organının Özkan'ın kontrolünde olduğunu yıllardır herkesçe söylenir.

Sektörde bu böyle bilinir. Ayrıca Altıntaş kendisinin de ifade ettiği gibi bir dönem Özkan'ın Kanaltürk'ünde çalışıyordu. Ayrıca Özkan'ın Ergenekon kumpasında hapse girmeden önce örgütlediği 'Biz Kaç Kişiyiz Hareketi'nde de yer aldığı belirtiliyor. Hadi tüm bunları bir kenara koyalım peki "Güneşim Medya" isimli ana şirketin isminin bile Tuncay Özkan'ın oğlunun ismini taşımasını nasıl değerlendireceğiz?



KOPUZ'LA HELALLEŞİLDİ Mİ?

Özkan'a yakın ekibin KRT TV'yi iş adamı Ahmet Kopuz'dan aldığı biliniyor.

Sektörde konuşulanlardan hareketle buradan bu satın almayı yapanlara soralım: Bu TV'nin alımıyla ilgili Kopuz'la helalleşildi mi?

Şimdi bu TV ve ajansın Tuncay Özkan'ın olsa ne olur olmasa ne olur diyebilirsiniz.

Ancak kazın ayağı öyle değil.

KRT TV de ANKA da CHP'li belediyeler üzerinden önemli gelir elde ediyor.

CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı bu ajansa abonelik ücreti ödüyor. Hatta FETÖ üyesi olmaktan tutuklanıp hapis yatan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'un da bu ajansa her ay 15 bin lira abone ücreti ödediğini yazdığımızda Özkan sinirden çıldırmıştı.

Yani bu iki medya organı, CHP'li belediyelerin parasıyla büyüyor. Eğer bu medya organları iddia edildiği gibi partide Genel Başkan Yardımcılığı yapmış ve şu anda da başdanışmanlık yapan Tuncay Özkan'ınsa veya onun kontrolündeyse bu kuruluşların CHP'li belediyelerin neredeyse tamamı üzerinden böyle bir kazanç elde etmesi etik midir?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın