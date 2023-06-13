Bu başkanlar koltuğu koruyabilecek mi?

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde 16 yıldır başkanlık yapan Zekeriya Mutlu, önceki günkü olağanüstü kongrede seçimi kaybetti. Yerine İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata seçildi. Ata, genel kuruldaki konuşmasında "5 dönemdir altın mı buldunuz? 5 dönemdir değişmeyen oda başkanlarımız var. Biz öyle yapmayacağız. En fazla 2 dönem başkanlık yapacağız" dedi. Ata'nın bu sözlerinin ardından gözler birlik çatısı altındaki odalarda 4-5 dönemdir koltuğu devretmeyen başkanlara çevrildi. İlk akla gelenler arasında Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, Büfeciler Odası Başkanı Selahattin Arslan, Çiğli Şoförler Odası Başkanı İbrahim Bayram ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen yer alıyor.

Bakalım, Mutlu'dan sonra bu başkanlar koltuklarını korumayı başarabilecek mi?

İzmir Büyükşehir'de büyük kentsel dönüşüm kapışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesi inşaatında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle yaşanan mühürleme ve Büyükşehir'in açıkladığı yıkım kararı ortalığı karıştırdı. En çok karışan yer ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin içi oldu...

Çünkü, bu olay, belediye içindeki büyük kapışmayı da su yüzüne çıkardı.

KAYA'YA YAP, ŞAHİN'E YAKALA!

Şöyle: Başkan Tunç Soyer, kentsel dönüşüm işini belediye bünyesindeki Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı bypass ederek oluşturduğu kooperatif modeli ile İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'ya yaptırıyor. Kaya, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da koordinasyonunda kooperatifleri kurduruyor ve ihalesiz bir şekilde inşaatları başlatıyor.

Soyer, diğer yandan ise, Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin'in üzerinden de Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'na bu inşaatları denetlettiriyor.

Mühürlenen inşaatı yaptıran İş Dünyası Yapı Kooperatifi yönetiminin dün yaptığı açıklamaya bakıldığında Daire Başkanlığı'nın inşaatları yavaşlatmak ve durdurmak için her yolu zorladığı anlaşılıyor.

İşte bu açıdan Kaya ve Şahin arasında müthiş bir çekişme yaşanıyor.

YERİNDE MÜDAHALE

Söz konusu olayda da Heval Savaş Kaya'nın İş Dünyası Yapı Kooperatifi'ne yaptırdığı inşaat Suphi Şahin ve ekibinin isteğiyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi. İş büyük bir skandala dönüştü. Neticede de bu skandal İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kentsel dönüşüm çalışmalarına şüphe ile bakılmasına neden oldu. Oluşan şaibe, buradaki kooperatif ortakları ve hak sahiplerinde büyük tedirginliğe neden oldu.

Bu açıdan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün re'sen harekete geçip söz konusu inşaattaki tüm blokları denetleme kararı çok yerinde oldu.

İZSU'daki aşklar!

Sizlere daha önce 1. sayfamızda yayınlanan "Kulağımıza Gelenler" isimli köşemizde İZSU'da bir daire başkanı ile onun işe aldırdığı bir kadın çalışan arasındaki yasak aşk olayını aktarmıştık.

Daire başkanının yasak aşk yaşadığı iddia edilen çalışanla odasında basıldığı yönünde belediyede yoğun olarak konuşulanları kaleme almıştık. Bu yazımızın ardından İZSU'nun içinden çok sayıda mail alıyoruz. Hepsi kurum içinde yaşandığı iddia edilen yasak aşklardan bahsediyor.

Gönderenlere teşekkür ediyoruz ancak bu tür konular kamuoyunu ilgilendirmedikçe gündemimizde yer almıyor.

Bunun da bilinmesini istiyoruz.