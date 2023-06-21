İzmir’de 7 ayda 360 milyon lira yutan şirket!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarımla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlimizin tarımsal hasılasının büyüklüğü dikkate alındığında yaptıkları devede kulak olarak nitelendirilebilecek büyüklükte olsa da bu gayretini değerli buluyoruz. Sadece, belediye İzmir'in tarımını tek başına sırtlamış ileriye taşıyor algısı oluşturulmaya çalışılmasını doğru bulmuyoruz o kadar.



ART ARDA SERMAYE ARTIRIMI

Soyer, her ne kadar sürekli 'kooperatif güzellemeleri' yapsa da belediyenin tarımsal faaliyetlerinin büyük bölümünü İZTARIM A.Ş. üzerinden yürütüyor.

Bayındır'da kurduğu süt işleme tesisini önümüzdeki ay devreye almayı planlayan İZTARIM'a çok büyük miktarda para aktarılıyor. 130 milyon lirası son meclis toplantısında olmak üzere bu şirkete son 7 ayda 3 kez gerçekleştirilen sermaye artırımı yoluyla belediye kasasından aktarılan para tam 280 milyon lira... Ayrıca şirketin 80 milyon lira kredi kullanabilmesi için de belediye meclisinden geçtiğimiz 23 Kasım'da karar çıkartıldı. Tüm bunlar şirkete çok kısa sürede 360 milyon lira civarında bir para girişi olduğu anlamına geliyor.

Bu çok büyük bir rakam... Yani İzmirlinin parası oluk oluk bu şirkete aktarılıyor...



GERÇEKTEN ÇALIŞMA VAR

Peki bu para nereye gidiyor? Ortada belediyenin Grand Plaza şirketinden devralınan Halkın Bakkalı ve buna paralel yürütülen Halkın Kasabı faaliyetleri ile Bayındır'da aylardır inşaatı süren süt tesisi dışında görünen bir şey yok. Tamam, Halkın Kasabı'nda et fiyatları piyasanın daha altında tutuluyor, bu da çok önemli ancak 360 milyon liranın nereye gittiğini tek başına izah etmeye yetmiyor. Biz de bu şirketteki kaynaklarımızdan bu paranın nerelere harcandığını araştırdık.

Aktarıldığına göre sadece süt fabrikası için 7 milyon Euro civarında bir makine ve teçhizat yatırımı yapılmış. Süt transferi ve soğuk zincir için alınan araçlar var. Menemen'e lojistik merkezi kurulmuş, depolar yapılmış. Ayrıca önemli miktarda ambalaj yatırımı ve stoğu sağlanmış. Süt fabrikası için işletme sermayesi de ayrılmış. Bu arada keçi sütü ile yapılan peynirler stokta olgunlaşmayı bekliyormuş. Gerçekten harıl harıl bir çalışma olduğu anlaşılıyor.



CİDDİYETİ ANLAŞILMALI

Umarız bu kurulan sistem başarılı olur ve sistemin sürdürülebilirliliği sağlanır. Eğer bu kadar sermaye bir heves uğruna harcanıp tüketilirse çok yazık olur. Başta Soyer olmak üzere belediye yöneticilerinin işin ciddiyetinin farkında olduğuna inanmak istiyoruz! Biz de İzmirli adına bu alanda yapılan yatırımların takipçisi olacağız...



Gaziemir'de CHP'li meclis üyelerine müfettiş sorgusu

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müfettişler günlerdir Gaziemir Belediyesi'nde soruşturma yürütüyor. Aldığımız bilgiler, bunun belediye şirketi SEYDAŞ A.Ş.'nin ayni sermaye artırımıyla ilgili olduğu yönünde. Bu sermaye artırımına onay veren CHP'li meclis üyelerinin ifadelerinin alındığı bilgisini edindik. Hatta Meclis CHP Grup Başkanvekilliği görevini de yürüten Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz Derinsu'nun, meclisteki oylamada evet oyu veren CHP'li meclis üyelerini konuyu belirtmeden mesaj yoluyla belediyeye davet ettiği bilgisi de geldi. Bu arada Meclis'teki oylamada ret oyu kullanan AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ile bağımsız Levent Çağlarsu ve CHP'li Murat Serin'in müfettiş tarafından davet edilmediği yönünde bilgiler de var. Çağırılan meclis üyelerinin de belediye hukukçularının hazırladığı savunmaları imzalayıp müfettişe verdiği de duyumlarımız arasında...

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