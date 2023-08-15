100 numara rezalet!

Yeni Asır ekibi olarak geçtiğimiz hafta Türkiye gündeminde kömür madeni için yapılan eylem nedeniyle tartışılan Muğla Milas Akbelen Mevkii'ndeydik... Haber Müdür Yardımcımız Hüseyin Kılıç ile birlikte gözlemlerimizi size yazı dizisi olarak aktarmayı sürdürüyoruz. Orada gördüğümüz en önemli olay, bölgedeki Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinde kullanılacak kömürü çıkarmak için Akbelen'de yapılması gereken ağaç kesiminin çoktan tamamlandığıydı. Kesimi yapan da Orman Genel Müdürlüğü'ydü.

Yani kesim çoktan bitmişti ancak orada bir grup, eylemine devam ediyordu.

Amaçları, maden sahasını santralleri işleten şirkete devretmemekti. Artık ağaç kesilmeyeceğine göre orayı terketmemenin milli enerji politikalarına darbe vurmaktan başka bir anlamı yoktu.



İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN TUVALET

Bu iki santralin Türkiye'de her 40 haneden 1'inin elektriğini sağladığını, hele Güney Ege'deki toplam elektrik üretiminin yüzde 62'sini karşıladığı göz önüne alındığında santrallerin önemi büyüktü.

Tabii ki ağaçlarımızı, yeşilimizi koruyacaktık ancak bunu yaparken ekonomik zorunluluklarla da arada bir denge kurmamız da şarttı.

İşte biz bu gözlem ve düşüncelerimizi sizlere yazı dizimizde aktarırken önceki gün eylem alanından bir haber geldi.

CHP'ye yakın tüm gazete ve haber sitelerinde yer verilen haberlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eylemcilere destek için gönderdiği seyyar tuvaletin güvenlik güçlerince sahaya alınmak istenmediği anlatılıyordu.



HÜLYA'NIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Belediye Başkanı Tunç Soyer zaten geçtiğimiz günlerde bölgeye gitmiş ve eyleme destek vermişti ancak bu seyyar tuvalet desteği bize İzmir'deki acı bir olayı anımsattı. Kusura bakmasın ama biz bunu burada İzmirlilere anlatacağız!

Daha geçtiğimiz yıl İzmir'de belediyenin tramvayının Konak'taki bir istasyonunda çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı, Büyükşehir'in istasyonlara personel için tuvalet koymaması nedeniyle ölmüştü. İstasyonun karşısındaki kafede yer alan tuvalete gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Onaylı'ya bir araç çarpmıştı. Olay gündeme damga vururken kız kardeşleri, bir de hiç çekinmeden Onaylı'nın cenaze törenine gelen Soyer'e çok sert tepki göstermişlerdi. Kızkardeşlerin Soyer'e tramvay duraklarına tuvalet koymadığı için serzenişte bulundukları sırada çekilmiş fotoğraflar, hafızalara kazınmıştı.



TÜM KENTTE SIKINTI VAR

Tabii, Yeni Asır olayı ısrarla gündemde tutunca Büyükşehir Belediyesi de adeta istemeye istemeye duraklara seyyar tuvalet yerleştirmişti. Bu arada bugün İzmir'de en büyük sorunlardan biri vatandaşın başta Kordon başta olmak üzere yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaşanan tuvalet sıkıntısıdır.

Bu İzmir'in kanayan yarasıdır.

Yani İzmir'de kendi çalışanına ve halkına bir seyyar tuvalet koymayı çok gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Tunç Soyer'in, ne hikmetse artık ağaç kesilmeyeceği halde nafile bir şekilde eylemlerini sürdüren ve birçoğu Gezi gibi her olayda yer alan 'profesyonel' eylemciler için tuvalet göndermesi çok manidar.

Bunun adı, gönderilen tuvaletlerin üzerinde "100 numara hizmet" yazmasından da hareketle ifade edersek "100 numara rezalet"ten başka bir şey değil.

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