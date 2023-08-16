Balçova’da 1 milyarlık dev satış!

Bugün size, İzmir'de flaş bir satış haberini duyurmak istiyoruz. İzmirli ünlü iş insanı Mehmet Bektur'un başında bulunduğu Tınaztepe Sağlık Grubu, Balçova'da faaliyet gösteren ve bünyesinde 5 yıldızlı Encore Otel've Ege Park Balçova Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gökdeleni satın aldı. Satışı ABD menşeili şirket yaptı. ABD'de yaşayan ünlü iş insanı Kasım Pırlant geçtiğimiz yıllarda burayı ve Ege Park Mavişehir AVM'yi satın almıştı. Ancak, bir süre sonra yaşanan mali problemler nedeniyle Ege Park Mavişehir ve Balçova'yı işleten şirketlerin bankalara olan borcu birikmişti. Bu borçları da ünlü iş insanı Mustafa Karabağlı'nın başında olduğu ve çok ortaklı Park Gayrimenkul şirketi bankalardan satın almıştı.

BEKTUR: SAĞLIK YATIRIMI

Park Gayrimenkul, bu iki AVM'deki işyerlerini de alacağına karşılık icradan satışa çıkartmıştı. Ancak AVM'lerin sahibi konumundaki merhum iş insanı Pırlant'ın damadı Savaş Er, iki şirketin borçlarını ABD'den gönderdiği para ile kapatmıştı.

Şimdi Balçova'daki çok katlı yapı ve altındaki AVM, Bektur tarafından satın alındı. Bektur ile görüştük. Burasının satın alma maliyetinin kendileri açısından 35 milyon doları (945 milyon lira) bulacağını ifade eden Bektur, burada sağlık alanında bir projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Bölgede bir sağlık kuruluşu ihtiyacı olduğunu belirten Bektur, burada otelin de içinde yer aldığı sağlık turizmi alanında bir proje üzerinde çalıştıklarını vurguladı.

Umarız İzmir için hayırlı olur.

Kemeraltı fonunda 50 milyon lira toplandı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın ayağa kaldırılması için çalışma yürüten TARKEM şirketinin girişimiyle bir gayrimenkul yatırım fonu oluşturdu. Re- Pie şirketi ortaklığıyla kurulan bu fonun dünyada bir ilk olduğu söylendi. Burada toplanacak parayla bölgedeki binlerce tescilli yapı içinden gayrimenkuller alınıp ayağa kaldırılması ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Katılım için en az 50 bin lira yatırılması şart. Biz de kuruluşun üzerinden geçen 2 ayda ne kadar bir katılım olduğunu merak ettik ve araştırdık.

YEDİ BİNA SATIN ALINIYOR

Edindiğimiz bilgi taahhütlerle birlikte toplam 50 milyon lira civarında bir paranın toplandığı yönünde. Bölge esnafı da 2.5 milyon lira civarında bir katkı sağlamış.

Ünlü iş insanları Mesut Sancak ve Mustafa Karabağlı'nın da katılım taahhüdünde bulunduklarını öğrendik. Hatta gelen parayla Kemeraltı'ndaki 7 mülkün tapularının alımıyla ilgili görüşmelere başlanmış. TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, fonun yıl sonu katılım hedefinin 150 milyon lira, 10-12 yıl sonundaki nihai hedefin ise, 1 milyar dolar olduğunu kaydetti. İneler, "Şu ana kadar toplanan paranın yüzde 70'i İzmir'den. Bizim hedefimiz burada ağırlıklı olarak İzmirlilerin elini taşın altına koyması ve İzmir'de geniş bir kitleye ulaşılması.

Fonda toplanan paranın yönetiminde 3'ü Re-Pie şirketinden 2'si TARKEM'den olmak üzere 5 kişilik bir komite var. Bu komitenin kararlarını oy birliği ile alması gerekiyor. Toplanan parayla 7 tapunun satın alınmasıyla ilgili çalışmalara başlandı" bilgisini verdi. Biz de aktarmış olalım...