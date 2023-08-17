Bu iki öksüzün vebali senin boynuna Soyer!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, söze geldi mi insan ve doğa sevgisini kimseye bırakmıyor.

Öyle çevreci öyle hümanist ki, sorma gitsin!

Ancak, iş fiiliyata gelince maalesef tam tersi bir profil ortaya çıkıyor. İşte bugünkü manşetimiz... İzmir'de tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı, geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. İki çocuk annesi Onaylı, çalıştığı istasyona belediye tarafından tuvalet konulmadığı için karşıdaki kafenin tuvaletine gitmek isterken bir aracın altında kalarak can vermişti.



AKBELEN'E TUVALET GÖNDERDİ

Emekçisine bir tuvaleti çok gören İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, geçtiğimiz günlerde Muğla Akbelen'de artık ağaç kesilmeyecek olmasına rağmen 'manidar' bir şekilde sürdürülen eyleme katılanlara sahip çıkıp İzmir'den seyyar tuvalet gönderdi. Biz Yeni Asır olarak bu çelişkiyi 3 gündür manşetimizden gündeme getiriyoruz. Bu haberlerimizi ardından Hülya'nın annesi ve kız kardeşleri, talihsiz kadının 3.5 ve 5 yayındaki çocuklarını da yanlarına alarak Yeni Asır'a çok çarpıcı açıklamalar yaptı.



ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMASI ŞART

Konak'ta yaşayan acılı aile, ne Soyer'in ne de bir başka belediye yetkilisinin olaydan sonra kendilerini arayıp sormadığını anlatarak, "Sayın Soyer, çevreye, insana bu kadar duyarlıysa neden bu öksüzlerle ilgilenmedi?" diye de dert yandı. Detaylarını manşetimizde de okuyacağınız için burada sözü çok uzatmayacağız. Ancak Soyer ve belediye yetkililerinin yaptığının tam bir vicdansızlık olduğunu da vurgulamalıyız.

Buradan Soyer'i uyarmak istiyoruz:

Bu iki öksüzün vebali sizin boynunuza Tunç Bey! Ivır zıvır şeylere halkın kasasından milyonlar harcamasını biliyorsanız bu çocuklara da sahip çıkmanız gerekiyor.

Yoksa 'İnsanları çok seviyoruz, doğayı çok seviyoruz" gibi laflarla karşımıza çıkmayın.



Satış bombaları patlıyor!

Yeni Asır olarak iki gündür sizlere, bomba satış haberleri iletiyoruz.

Dün Ege Park Balçova Alışveriş Merkezi'nin 35 milyon dolara ünlü iş insanı Mehmet Bektur'a satışını duyurduk.

Bugün de Türk turizminin simge otellerinden biri olan Kuşadası'nda eşsiz bir konuma sahip Kısmet Otel'in yine İzmirli ünlü iş insanı Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı tarafından satın alındığını ilk sayfamızdan sizlere aktarıyoruz.

Tabii ki, hayat pahalılığı insanımızı çok olumsuz etkiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ne yapıp edip hayat pahalılığı sorununu çözeceklerini söylüyor.

Bu arada gelen bu satış haberleri ise, ekonomideki hareketliliği de ortaya koyuyor.

Kulağımıza yeni satın alma ve önemli yatırım haberleri gelmeye devam ediyor.

Bunları teyit ettirdikçe sizlere aktaracağız.

Yeni Asır olarak siyaset, spor, asayiş gibi her alandaki iddiamızı ekonomi haberleri konusunda da ortaya koymaya devam ediyoruz. Ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmeler için de bizi izlemeye devam edin.

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