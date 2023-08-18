Soyer, satışta 1000’i de geçti!

Can çıkar huy çıkmaz derler... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'satış' huyu da böyle...

Yıllar geçiyor, bir türlü çıkmıyor...

Seferihisar'da 10 yıllık görev süresinde ilçe belediyesinin önemli tüm gayrimenkullerini sattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gelirken "Aman dikkat edin Saat Kulesi'ni bile satabilir" uyarıları yapıldı.

Nitekim henüz Saat Kulesi ile ilgili böyle bir gelişme olmasa da Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nde de satışa doyamadı.

Buradan son dakika gelişmesi olarak Soyer'in sattığı gayrimenkul sayısının 1000'i aştığını da ilk kez duyurmuş olalım. Evet, Soyer, bu skorla tarihe geçti!

1 MİLYAR LİRA DA AŞILDI

İzmir'de Soyer'in satışlarının peşini bırakmayan bir isim var... O da Vakıfbank eski müfettişlerinden, değerleme-kredi derecelendirme uzmanı İbrahim Naki Avşar'dan başkası değil. Sürekli olarak Soyer'in yaptığı gayrimenkul satışlarıyla ilgili bilgilendirme yapan ve satılan gayrimenkullerin listelerini yayınlayan Avşar, 6 bin 207 encümen kararını tarayarak son tabloyu açıkladı. Avşar, 1002'yi bulan gayrimenkul satışından elde edilen hasılatın ise, 1 milyar 4 milyon lirayı bulduğunu duyurdu.

ENCÜMEN ÜYELERİ HEP SESSİZ

Avşar, "Bu arada 1002 taşınmaz satan encümen üyelerini de tebrik eder muvaffakiyetler temenni ederim!" ifadesini kullandı.

Gerçekten de Soyer'e bu satışlar konusunda karşı çıkan tek bir encümen üyesinin bile çıkmaması ne kadar acı. Tamam belki sonuca etki edemezler ancak en azından bunun siyasi sorumluluğunu almak istemediklerini belirtip görevlerini bırakabilirler.

HEYECANLA VE AŞKLA SATIYORLAR

Baktım, belediye meclisinde Nisan 2023'te yapılan son seçimde encümen üyesi olarak CHP'li Erhan Uzunoğlu, İlhan Özköse, Serkan Kalmaz, Nilüfer Bakoğlu Aşık ve Onur Yiğit seçilmiş.

İlhan Özköse, kesintisiz 5. kez encümen üyeliğine seçilince o kadar mutlu olmuş ki, çıkıp, "Tunç Soyer başkanımla birlikte bugüne kadar İzmir için çalıştık ve ilk günkü heyecanla ve aşkla çalışmaya devam edeceğiz" diye beyanat vermiş. Heyecanla ve aşkla sattıklarını ortaya koymuş. Böyle diyen encümen üyelerinden itiraz beklemek nafile... Ne diyelim... Yazıklar olsun...

Depremzedelere emsal müjdesi

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İzmir depreminden sonra ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapıların, can ve mal güvenliği açısından dönüşümlerinin ivedilikle yapılması amacıyla yüzde 20 emsal artışı içeren önerge pazartesi günkü toplantıda komisyonlara sevk edildi. Daha önceki benzeri önerge oy birliğiyle değil oy çokluğu ile geçmişti.

Bu defa komisyonlarda oybirliği ile kabul edildi. Kararın bugün meclisten de oy birliğiyle geçmesi bekleniyor.

İNŞAATLAR TEKRAR BAŞLAYACAK

Böylece 2025 yılına kadar ağır ve orta hasarlı yapıların dönüşümüne ilişkin yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında yüzde 20 emsal artışı hakkı tanınacak. Daha önce bu hakkı getiren meclis kararının iptal olması nedeniyle duran inşaatlar da tekrar başlayabilecek. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen yüzde 20 artış, ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi, taban alanında da kullanılabilecek. Ayrıca AK Parti'nin de depremzedelerin isteği doğrultusunda aynı konuda verdiği daha detaylı 2 önerge daha var. Bu önergeler de komisyonlarda bekliyor.