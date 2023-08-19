CHP’nin ‘İzmirli hemşire trolü!’

Seçimler öncesi CHP'nin kılcal damar modemiyle örgütlenen trol ordusu kurduğu yönünde basında çok sayıda haber çıktı. Manşetler atıldı. CHP'nin bu yapılanmasında birçok isim de deşifre oldu. Haberlerde CHP trolü olduğu belirtilenler arasında İzmir'den de isimler vardı.

Bunlardan birini daha önce biz de yazmıştık. Adı, Hüsamettin Alkım Ünsal... Buca Belediyesi'nde ziraat mühendisi kadrosunda çalışıyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın genel başkan yardımcısı olduğu döneminde parti genel merkezindeki odasında hem de Özkan'la onun makam koltuğunda otururken fotoğraflarını yayınladık. Ünlülerin isimleriyle hesaplar açıp trollük yaptığı iddiasıyla hakkında dava da açıldı.



GAZETECİLERİ ŞİKAYET EDİYOR

Söz konusu "CHP trol ordusu" haberlerinde İzmir'den geçen bir başka isim de twitter'da "@nursse_hemsire" ismini kullanan Nilgün Tap'tı... Haberlerde Tap'ın İzmirli bir hemşire olduğu öne sürülüyordu. Bu kişi, daha önce gazeteci Nedim Şener hakkında da, Şener'in suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili attığı bir tweette "@nurse_hemsire" kullanıcı adını etiketlediği için Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunmuştu.

Nedim Şener bu şikayeti kamuoyuyla paylaşmıştı ve şikayet konusu paylaşımında Nilgün Tap ismini kullanmadığını ve böyle bir ismi bile bilmediğini ancak bu kişinin kendisini şikayeti üzerine karakolda ifade verdiğini kaydetmişti.



"FETÖ'CÜ SANDIM TROL ÇIKTI"

Şimdi Nilgün Tap, @nursse_hemsire kullanıcı adıyla kendisi hakkında yaptığı bir paylaşıma verdiği cevap nedeniyle bir başka gazeteci Fuat Uğur'u da İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etmiş.

Fuat Uğur da bunu geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazısında duyurdu. İşin ilginç yanı Uğur da Nilgün Tap ismini şikayetten sonra öğrenmiş. Uğur, "FETÖ'cü erkek sandım, CHP'nin İzmir bölge trolü kadın çıktı" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, "Twitter'da kendine Nurse takma adıyla @nursse_hemsire olarak hesap açan birinin sataşmalarıyla karşı karşıyaydım. Tipik FETÖ'cü bir trol gibi saldırıyordu. Yine kadın kılığına girmiş FETÖ'cü bir erkek olma ihtimali yüksekti. Twitter DM'den, peşimi bıraksın diye anlayacağı dilden bir cümle yazdım ve engelledim.

Ama ilginçtir, bu hesap İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş ve hakkımda 'Bana hakaret etti' iddiasında bulunmuş. Gerçek adı da Nilgün Tap'mış" dedi. Uğur, bu şikayet nedeniyle İzmir'deki asliye ceza mahkemelerinden birinde hakkında dava açıldığını da ifade etti.



2019'DA EMEKLİ OLMUŞ

Bu gelişmenin ardından seçim öncesinden bu yana haberlerde ve köşe yazılarında adı geçen bu "İzmirli hemşire" kimmiş diye daha da bir merak ettik.

Açtığı sosyal medya hesabı üzerinden gerçek ismini dahi bilmeyen kişilerin paylaşımlarıyla ilgili şikayetlerde bulunan Nilgün Tap'ı araştırdık... Bu isimli birinin 2019 yılında hemşire olarak çalıştığı İzmir'deki bir eğitim araştırma hastanesinden emekli olduğunu öğrendik.

Nilgün Tap'ın "@nursse_hemsire" ismini kullandığı twitter hesabında da "Küfür ve hakaret edenlere itina ile dava açılır" diye yazması da dikkatimizi çekti. Nilgün Tap, bu performansla medyada daha çok yazılır çizilir...

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