Aslanoğlu’nun müthiş başarısı!

Yahu Şenol Bey! İyisiniz, hoşsunuz da İzmir için hayırlı bir işi bile polemiğe çevirmeyi nasıl başardınız böyle?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, Narlıdere Metrosu, Konak tramvay hattı için araç alımı, Çiğli Tramvayı ve Buca Metrosu'nun yurt dışı finansman imkanlarına kavuşturulmasıyla ilgili onay istemiş... Bakanlık da bu kredilerin kullanılmasına onay vermiş... Belediyenin önü açılmış...

Merkezi ve yerel yönetim ortaklaşa güzel bir işe imza atmış...

Ama CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu durur mu? Çıktı, bununla ilgili AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın "Hükümetimiz; onay ve hizmet dağılımını en adil ve şeffaf biçimde yapmaya; İzmir'in ve yaşayanlarının yanında olmaya devam edecektir..." ifadelerini de kullandığı açıklamaları üzerinden polemik çıkarmaya çalıştı.

İKİ İSİMDEN OLUMLU ÇIKIŞ

Bu onaylarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bile "Her biri için teşekkür ediyorum" derken...

Sizin ekip arkadaşınız olan CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu bile Saygılı'nın söz konusu açıklamasına "Hah, işte böyle...

Gerçekten demek ki neymiş? Manasız, asılsız tartışmalar yerine İzmir'imizin sorunlarına sahip çıkmak gerekiyormuş. İzmir'e hep birlikte sahip çıkacağız, köstek olmayacağız...

Bekleyen onlarca proje daha var, devamını bekliyoruz" diye gayet olumlu bir cevap verirken sizin bu yaptığınız oldu mu şimdi?

DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Ne gerek vardı böyle bir polemiğe, böyle bir sataşmaya? Bunu yaparak göğe mi erdiniz? Siz bu çıkışınızla İzmir'e ne kazandırdınız? Hiçbir şey... Bakın...

İzmir'in siyasi polemiklerden önce çalışmaya ihtiyacı var. Kentimiz, Anadolu'da birçok kente göre şehirleşmede geriye düşmeye başlamışken konuşmak yerine iş yapmalıyız. Lütfen siz de yerel yönetimlerde iktidar olan partinin il başkanı olarak böyle yapın...

Narlıdere'yi bitiremeyen Buca'da ne yapacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ÜçyolÜçkuyular Metro Hattı inşaatı 9 yıl sürdü. İzmir'de çalışmak yerine sürekli polemik çıkarıp, "Engelleniyoruz" şeklinde mesajlarla zaman geçirilmeye çalışılırken gözden kaçırmışız... Meğer Üçkuyular- Narlıdere Metro Hattı'nın da onaydan çıkmasının üzerinden 7 yıl geçmiş... 7.5 kilometrelik hattın temeli atılalı da 5 yıldan fazla olmuş... 2022'de açılacağı vaad edilen hat, bu yıla yetişir mi belirsiz. Başkan Tunç Soyer, sözde deneme seferi bile yaptı ancak hat aylar geçmesine rağmen hala hizmete girmedi. Son kredi onayından sonra belediyenin artık mazeretleri de tükendiğine göre, bu hattın bir an önce açılmasını bekliyoruz.

BUCA DA GECİKTİRİLMEMELİ

7.5 kilometrelik metroyu 7 yılda bitiremeyen belediye, 13.5 kilometre olan Buca Metrosu'nu kaç yılda bitirir? İşte bu sorunun cevabını düşündüğünde insanın karamsarlığa kapılmaması mümkün değil.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi İzmir olarak artık mazeretlerin arkasına sığınmak yerine çalışarak bu hattı, Üçkuyular ve Narlıdere metrolarına benzemeden bir an önce tamamlamamız gerekiyor. Zaten Başkan Tunç Soyer de baştan bu yana bu projenin finansmanının en uygun koşullarda sağlandığını ve kaynak sorunu olmadığını söylüyordu. O yüzden artık kimsenin Buca Metrosu için İzmirlinin karşısına yeni mazeretlerle gelmeye hakkı yok.