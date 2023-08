İzmir odalarında AK Parti etkisi giderek artıyor

İzmir için CHP'nin kalesi yakıştırmaları yapılıyor. Bu doğrudur veya değildir ayrı bir tartışma konusu.

Ancak, İzmir'deki odalarda AK Parti'nin giderek ağırlık kazandığı ise, muhakkak...

Bu yönde son değişim İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda Şerif Yıldız'ın yönetim içinden başkan seçilmesiyle yaşandı.

İZMİR TİCARET ODASI'NDA DEĞİŞİM

Süreci baştan alırsak...

İzmir Ticaret Odası'nda Başkan Mahmut Özgener, 5 yıl önce sadece bir kesim değil her kesimin desteğiyle odada büyük bir değişime imza attı ve 26 yıldır görevde olan Ekrem Demirtaş'ın yerine başkan seçildi. Dediğimiz gibi Özgener, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ gibi CHP'li önemli isimlerin de içlerinde yer aldığı geniş bir koalisyondan destek aldı. Ancak bu kesimler arasında geçtiğimiz dönem AK Parti'den İzmir Milletvekilliği yapan Necip Nasır gibi kentte AK Parti'ye yakın işadamlarının da önemli bir ağırlığı bulunuyordu. Şu an her kesime eşit mesafede görevine devam eden Özgener, geçtiğimiz aylarda bu göreve 4 yıllığına yeniden seçildi.

ESNAFTA CHP KAYBETTİ

Asıl sürpriz değişim ise, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İESOB) yaşandı. Mehmet Ali Susam'ın CHP'den milletvekili olurken yerini bıraktığı ve 16 yıldır koltukta olan CHP'li Zekeriya Mutlu, geçtiğimiz aylardaki genel kurulda seçimi kaybetti. Mutlu, CHP'den milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etmiş ancak partisi aday göstermeyince olağanüstü genel kurul marifetiyle birliğe geri dönmek istemişti. Ancak AK Parti'nin de güçlü desteğini alan İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata ve ekibi, ipi göğüslemeyi başardı. Böylece birlikte yıllardır süren CHP hegemonyası yıkıldı.

ÖNCE NALBANTOĞLU KAYBETTİ

Şimdi de İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda (İZSMMO) sessiz sedasız bir değişim yaşandı.

Geçtiğimiz yılki oda seçimlerinde CHP Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun başını çektiği Çağdaş Grup'un 33 yıllık hegemonyası kırılmıştı. Çünkü Çağdaş Grup, 9 kişilik yönetim kuruluna sadece 4 üye sokabilmişti. Ancak Nalbantoğlu'nun başını çektiği Çağdaş Grup kaybetse de yönetim kurulu başkanlığına yine CHP'ye yakın olarak değerlendirilen Değişim Grubu'ndan Ertuğrul Davudoğlu seçilmişti. Bu odada AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yakın olduğu bilinen Meslekte Birlik Grubu'ndan Şerif Yıldız da yönetim kuruluna girmişi.

YILDIZ SÜRPRİZ HAMLEYLE SEÇİLDİ

İşte Yıldız, şimdi yaptığı sürpriz hamleler ile odanın yeni başkanı oldu. Yıldız, önce 9 kişilik yönetimin Çağdaş Gruba bağlı 4 üyesinin yer almadığı, 5 yönetim kurulu üyesinin oluşturduğu İcra Kurulu'ndan istifa etti. Böylece oda yönetimi adeta kilitlendi. Çünkü Çağdaş Grubun 4 üyeli bloğunun karşısında Değişim Grubu'nun 2, HDP'ye yakın Çağdaş Demokrat Grubun 1 ve Cumhuriyetçi Grubun 1 üyesinden oluşan 4 kişilik ayrı bir blok bulunuyordu. İki taraf da çoğunluğu sağlayamadığı için yönetimi de ele geçiremiyordu. İşte bu durumda Meslekte Birlik Grubu'nun üyesi Şerif Yıldız'ın ortaya koyduğu ilkeleri kabul eden Çağdaş Grup'un da desteğiyle Yıldız, sürpriz bir şekilde başkanlığa geldi.

Bakalım, odalardaki bu değişim önümüzdeki süreçte de devam edecek mi?