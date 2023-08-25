İzmir siyaseti bu ‘ilki’ konuşuyor! CHP’liler AK Partili’yi başkan seçtirdi

İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda başkanlığa AK Parti kökenli Şerif Yıldız'ın seçilmesi kent siyaset gündeminde de büyük yankı buldu. Konunun bu kadar konuşulmasının en önemli sebebini ise, Yıldız'ın bu göreve CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu'nun kurucusu ve hamisi olduğu Çağdaş Mali Müşavirler Grubu'nun yönetim kurulundaki 4 üyesinin desteğiyle seçilmesi oluşturuyor. Yani Nalbantoğlu, bir dönem kendisinin ve CHP'nin kalesi olan İZSMMO'da kendi elleriyle AK Partili bir ismi başkan seçtirdi.

NALBANTOĞLU'NA TEPKİLER GELİYOR

Bu durum bizce İzmir siyasetinde son günlerdeki en önemli gelişmelerden biri.

Tabii, Nalbantoğlu'na partisi içinden eleştiri sesleri yükselmeye başladı. Yanlış anlaşılmasın, sonuçta burası bir meslek odası. Odalar üyelerin sorunlarına çözüm bulunmaya çalışır. Ancak ne olursa olsun İZSMMO'da yaşanan bu durum, İzmir için hatta belki de ülke için çok ilginç bir deneyim olacak. AK Parti'de yıllardır siyaset yapan Yıldız, odayı CHP milletvekilinin himayesindeki Çağdaş Grup ile birlikte yönetecek. Önümüzdeki süreçte İZSMMO içinde kurulan bu koalisyonun neler getireceğini hep birlikte göreceğiz.

Umarız bu birliktelik, oda üyelerinin sorunlarının çözümünde etkili olur.

"HÜKÜMETİN KAPISINI AŞINDIRACAĞIZ"

Bu arada dün yeni Başkan Şerif Yıldız ile de görüştük... Oluşan bu tabloyu sorduk...

Herkese eşit mesafede olacağını söyledi. "Çok farklı düşüncelerden oluşan ve 10 bini aşkın üyeli meslektaş camiasının mesleki kazanımlarını arttırmak istiyorum. Siyasi kimliğimden ziyade mesleki kazanımları arttırmak konusunda hükümet ve parlamento nezdinde çaba gösterme ile ilgili iradeyi ortaya koyacağım. Bu konuda hükümetin ilgili kurumlarının kapılarını aşındırmamız gerekir.

Hatta hangi partiden olursa olsun İzmir milletvekillerini de Odamıza davet ediyoruz, onların desteklerini almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ DEMOKRATLARDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İZSMMO yönetim kurulunda üyesi bulunan Çağdaş Demokrat Grubu Başkanı Yusuf Büyüktepe, dünkü yazımızla ilgili aradı. Bu grubu HDP'ye yakın olarak nitelendirmemize üzülmüşler.

"Bizler herhangi bir siyasi partiye yakın olarak adlandırılmayı doğru bulmuyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Grubumuzda her siyasi partiye yakın meslektaşlarımız bulunuyor. Grubumuzun ilkelerinin başta ekolojik devrim, insan hakları ve eşitlik, özgürlük gibi konularda örtüştüğü partiler olabilir ve üyelerimizin içinde bu partilere gönül vermiş meslektaşların bulunduğu bir gerçekliktir.

Tüm siyasi partilere eşit mesafede olmak durumundayız ve öyleyiz." Biz de aktarmış olalım. Takdir siz okuyucuların...