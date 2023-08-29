Kemal Bey! Mahir Polat ‘rant takipçisi’ mi lütfen araştırın!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, devletin başı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çirkin sözlerle hakaret etti. Belli ki, CHP kitlesi gözünde ucuz kahraman olmak istiyordu...

Ama ucuz kahramanlık bu topraklarda hiçbir zaman prim yapmadı, yapmaz da... Bu hakaret kendi hanesine büyük bir eksi olarak yazıldı. Peki, sözde 'ahlaktan' bahseden Polat'ın kendisi ne kadar ahlaklı, milletvekili olarak iş takipçiliği yapıyor mu, yapmıyor mu?

1-1.5 MİLYAR LİRALIK RANT

Bu noktada aklımıza geçtiğimiz aylarda Gaziemir'de gerçekleşen bir imar planı olayı geldi. Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'nın re'sen verdiği önergeyle başlayan ve büyük bir rant getiren imar düzenlemesi önce Gaziemir sonra da Büyükşehir Belediye Meclisleri'nden geçti. Bu imar planı düzenlemesi ile Optimum AVM'yi geçtikten sonra Akçay Caddesi üzerinde bulunan 140 dönümlük bölge "sanayi" alanından çıkarılıp "ticaret" alanına dönüştürüldü.

Emsal de 0.5'ten 1.5 seviyesine çıkarıldı.

Yani böylece 50 bin metrekarelik inşaat artışı sağlanmış oldu. O dönem medyada yer alan haberlerde ortadaki rantın 1-1.5 milyar lirayı bulduğu öne sürüldü.

VERGİDEN MUAF HALE GETİRİLDİ

Söz konusu alanda İzmir iş dünyasında tanınan isimlerin arsa ve yerleri vardı.

Örneğin tanınmış iş insanları Niyazi ve Sabri Memur'un ortaklığıyla kurulan MAPEKS Gıda Sanayi İhracat ve Ticaret A.Ş'nin hissedarı olduğu KMS Gayrimenkul Yatırım Şirketi'nin bölgedeki en büyük arsaya sahipti.

İzmir'in tanınmış otomotiv şirketlerinden Özgörkey ailesine ait Özgörkey Otomotiv, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Aliberti ailesine ait Vosmer Otomotiv, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'a ait Poyraz Otomotiv'in de burada iş yerleri bulunuyordu.Üstelik bu yoğunluk artırıcı imar plan değişikliğini belediyelerce 'kamu yararı' gerekçesiyle re'sen yapıldığı için bu arsa sahipleri oluşan ranttan devlet ve belediyelere yüzde 75'i bulan değer artış vergisi ödemeyecekti. Arada ne döndüyse CHP'li belediyeler, bu planları kendi insiyatifleriyle çıkararak böyle bir verginin gündeme gelmesinin önüne geçti.

"POLAT TAKİP ETTİ" İDDİASI

Peki Mahir Polat bu rant ilişkilerinin neresindeydi? O dönem bu işle ilgili arsa sahiplerinin bir bölümüyle belediyeler arasında köprü görevini CHP'li bir milletvekilinin üstlendiği çok konuşuldu. Biz de bu köşede bu iddiayı aktardık. Şimdi madem Polat, sözde ahlaktan bahsediyor... O zaman biz de buradan iddialarda adı geçen o milletvekilinin Mahir Polat olduğunu açıklayalım.

O dönem konuşulan iddialarda, Polat'ın bu arsa sahiplerinden birinin gümrük işlerini kendi şirketi aracılığıyla fatura kesip yaptığı ve bu imar planı olayında da o müşterisine aracılık ettiği öne sürülüyordu.

RED VEREN ÜYELERLE KONUŞUN

Şimdi sorsanız kendisi tabii ki, bunu doğal olarak yalanlar ve "Deliliniz yok" der...

Ancak, ortaya bu takip işinin şahitleri çıkarsa her şey değişir.

Biz de bunun için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyoruz...

Sayın Kılıçdaroğlu...

Siz madem lafa geldi mi yetim hakkından bahsediyorsunuz o zaman samimiyseniz İzmir'de çok konuşulan bu iddiayı lütfen bir araştırın. Önce Gaziemir Belediye Meclisi'nde bu plan değişikliğine red oyu veren CHP'li üyelerle bir görüşün. Ayrıca, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin'e de Polat'ın bu konuyla ilgili kendileriyle görüşüp görüşmediğini bir sorun. Bakın bakalım size neler anlatacaklar...