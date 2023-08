İzmir’in en büyük skandalı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz 9 Eylül'de gerçekleştirilen kentin 100. kurtuluş yıl dönümü kutlamaları için Yenifoça tarafında faaliyet gösteren bir cüruf şirketinden sponsorluk adı altında bağış aldığıyla ilgili iddiaları sizlere bu köşede aktardık. Halen izinsiz olarak faaliyet gösterdiği belirtilen bu firmaya, ruhsat verilmesi için belediyede bazı yöneticilerin seferber olduğu, hatta personele baskı yaptıkları yönünde içeriden gelen bazı bilgileri de kaleme aldık. Başkan Tunç Soyer'i de açıklama yapmaya davet ettik...

Ancak ne Soyer'den ne de belediyeden şu ana kadar tek ses çıkmadı ya da çıkamadı.



FİRMANIN İSMİ: EGEDEMİR

Sevgili İzmirliler...

Bu işten çok pis kokular geliyor... Bu öyle basit, sıradan ve "Ne var bunda?" denilerek geçiştirilebilecek bir olay değil...

Belki de İzmir yerel yönetimler tarihinin en büyük skandallarından biriyle karşı karşıyayız...

Birçok kaynaktan doğrulattığımız gibi belediye bu firmadan bağış almış. Alınan paranın miktarının toplamda 9 milyon lira civarında olduğu öne sürülüyor.

Bu arada söz konusu iddiaların odağında yer alan firmanın ismini açık açık yazalım da herkes bilsin. O firmanın adı, Egedemir...

Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre şirketin sahipleri, Erdoğan ve Seher Erdem gözüküyor... Erdoğan Erdem, Ege Bölgesi Sanayi Odası Demir Çelik Sanayi Meslek Komitesi'nde de görev yapıyor.



HANİ TESİS KAPATILMIŞTI

Düşünebiliyor musunuz, çevrecilik şampiyonluğuna soyunan ve her fırsatta 'ekoloji' üzerine aforizmalar dile getiren, Akbelen'e gidip sözde çevre eylemine destek veren Tunç Soyer, belediyenin 2021 yılında çevreye zarar verdiği için kapatma kararı aldığı tesisten veya sahibi olan işadamından bir yıl sonra sponsorluk adı altında bağış alıyor. Belediye burayı mühürlerken basına gönderdiği haber bülteninde bu cüruf depolama tesisinin, sunduğu bilgi ve belgelerin aksine geri dönüşüm değil bertaraf amaçlı depolama yaptığını, işyeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığını, çevre ve insan sağlığı açısından sakıncalı olduğunu vurguluyor.

Ayrıca burasının kapatılmasının ardından işletme tarafından alanın düzgün bir şekilde rehabilite edilmesi, ağaçlandırılması ve çevreye kazandırılması gerektiğini de dile getiriyor.. Ancak, arada her ne döndüyse bu firmadan bağış alıyor. Neresinden bakarsanız bakın, izah edilemez bir skandal...



İSTİFA EDECEK MİSİN SOYER?

Buradan Tunç Soyer'e bir kez daha soruyoruz...

- Bu firmadan kaç kez ve ne kadar bağış aldınız Tunç Bey?

- Alınan paraları nerede kullandınız?

Hele bir anlatın da İzmirli bilsin...

- Çevre konusunda hassasiyet gösterdiğiniz yönünde algı oluştururken çevre katliamı iddialarına konu olan ve izinsiz çalıştığı belirtilen bu firmadan bağış almanız etik midir?

- CHP İzmir'in önde gelen isimlerinden birinin eşi olan ilgili genel sekreter yardımcınızın bu firmaya ruhsat verilmesi için personele baskı yaptığı yönünde belediye koridorlarında konuşulan iddialar doğru mudur?

- Bu firmanın ruhsatsız ve izinsiz faaliyet göstermeye devam edip etmediğini hiç kontrol ettirdiniz mi? Ettirdiyseniz ne işlem yaptınız? Etmediyseniz neden etmediniz?

Yoksa bu firmaya göz mü yumdunuz?

- Her şeyden önemlisi de.. Eğer bu firmadan sponsorluk gibi herhangi bir ad altında bağış aldıysanız, gereğini yapıp istifa etmeyi düşünüyor musunuz?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

