Akşener’in açıklaması İzmir’i karıştırdı!

İyi Parti lideri Meral Akşener, her ne kadar kapıyı hafiften aralık bıraksa da önümüzdeki yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı. Günlerdir kentin sokaklarında gezen İyi Parti İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale de partisinin Büyükşehir adayı olacağı iddialarıyla ilgili, "Genel Başkanımız bana nerede görev verirse, o görevi yerine getirmek için çalışırım" demeye başladı. İyi Parti'nin bu adımı İzmir'de yerel seçim öncesi hesapları karıştırdı. Hele HDPYeşil Sol Parti de seçimlere şu ana kadar dile getirdiği gibi kendi adaylarıyla girerse CHP için "Yandı gülüm keten helva" denilebilir... İzmir'i hala çantada keklik gören bazı CHP'liler belki bu sözümüze gülüp "Hadi canım sen de, daha neler?" diyebilir, ancak kazın ayağı öyle değil...



GÜÇLÜ ADAYLA HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR

İyi Parti ve HDP'nin desteklediği Tunç Soyer, 2019'daki yerel seçimde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yüzde 58.1 oy ile seçildi. Rakibi olan AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın adayı Nihat Zeybekci ise, yüzde 38.7 oy aldı. İyi Parti'nin son genel seçimde İzmir'deki oy oranı yüzde 11.4... HDP'nin seçime girdiği Yeşil Sol Parti'nin İzmir oyları da 14 Mayıs'ta yüzde 7.54 oldu. Bu iki parti kendi adaylarıyla seçime girer ve son seçimdeki kadar oy alırlarsa yüzde 19 oyun bu defa CHP'ye gitmeyeceği anlamı çıkıyor. CHP'nin son yerel seçimdeki yüzde 58 oyundan bu yüzde 19 çıktığında geriye yüzde 39 kalıyor. Birçok partinin çatısı altında seçime girmesine rağmen CHP'nin 14 Mayıs 2023'teki genel seçimdeki aldığı oy da zaten yüzde 40.9'du.

Bu tablo da, eğer CHP, başarısız bir dönem geçiren Tunç Soyer gibi yıpranmış bir isimle seçime girer ve Cumhur İttifakı da güçlü bir adayla yola çıkarsa bu denklemde her şeyin değişebileceği anlamına geliyor.



CHP 11 İLÇEDE DE KAYBEDEBİLİR

Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu gibi ilçe belediyeleri için de hesaplar karıştı.

Çünkü, zaten Aliağa, Bayındır, Bergama, Kınık ve Kiraz'da şu an Cumhur İttifakı iktidarda. Menemen'de de Cumhur İttifakı yüzde 44 oy almıştı, ardından ise, CHP'den seçilen başkan tutuklanınca yerine AK Partili Aydın Pehlivan seçilmişti.

Pehlivan'ın çalışmalarının ardından Cumhur İttifakı, Menemen'deki seçimlere de çok iddialı giriyor. Ayrıca Cumhur İttifakı, 2019 seçimlerinde Torbalı, Menderes, Beydağ, Kemalpaşa, Buca, Foça, Çeşme, Seferihisar, Gaziemir, Ödemiş ve Tire'de yüzde 40'ın üzerinde oy aldı ve seçimleri az farkla kaybetti. İyi Parti'nin ve Yeşil Sol Parti-HDP'nin buralarda da aday çıkarması halinde bu ilçelerde de AK Parti ve MHP'nin adayları ipi rahatlıkla göğüsleyebilir.

Bizden söylemesi...



Manidar sessizlik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çevrecilik şampiyonluğuna soyunurken Yeni Foça tarafında daha önce belediyenin çevreye zarar verdiği için kapatma kararı aldığı cüruf tesisini işleten şirketten milyonlarca lira bağış aldığı yönündeki bilgileri bu köşede yazdık. Yaptığı ifade edilen bağışın ardından halen faaliyetlerine izinsiz devam ettiği kaydedilen şirkete ruhsat verebilmek için belediyede bazı yöneticilerin personele baskı yaptığı iddialarını da kaleme aldık. Soyer'e tüm bunlarla açıklama yapması çağrısında bulunduk. Ancak ortada, herşeyi özetleyen manidar bir sessizlik var. Bu arada Cumartesi günkü yazımızda bağışı yaptığı belirtilen şirketin sahibi Erdoğan Erdem'in EBSO Demir Çelik Meslek Komitesi'ne üye olduğunu da yazmıştık. Ancak Demir, geçtiğimiz dönemlerde bu komisyonda görevli imiş. Kendisi şu anki komitede yer almıyor. Bunu da belirtmiş olalım.

